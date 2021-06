Volume photographique pour documenter « Lenny Kravitz : les années de formation »

Une somptueuse collection photographique documentant l’ascension vers la gloire de Lenny Kravitz doit être publié sous le titre Lenny Kravitz: The Formative Years, 1989 – 1993 par Genesis Publications.

Il présente le travail du photographe David Hindley et dépeint la rock star sur scène, en répétition, en train de se détendre avec ses amis et sa famille, et plus encore, dans un paysage visuel panoramique de son émergence en tant que nouvelle figure de proue du rock au cours de la période.

Le volume sera d’abord disponible sous forme d’édition limitée signée par un collectionneur, puis sous forme de couverture rigide commerciale dans les librairies du monde entier. Les lecteurs peuvent s’inscrire sur LennyKravitzbook.com pour recevoir des mises à jour sur le livre, y compris les détails de la date de précommande.

“Les photographies sont silencieuses, mais celles-ci ne le sont pas”, explique Kravitz à propos du livre. « Les photographies de David chantent, crient, hurlent même. Ils sont remplis du frisson viscéral que lui et moi ressentions tous les deux.

Hindley a eu un accès complet à la star lors de ses tournées nationales et internationales de 1989 à 1993. Il note : « En tant que musicien, Lenny la laissait déchirer. En tant que photographe, ma mission était de faire de même.

Kravitz est représenté sur scène dans des endroits tels que Londres, Paris, Genève, Milan et Los Angeles. On le voit jammer avec de nouveaux admirateurs tels que Mick Jagger, répéter avec des camarades de groupe, se détendre en famille et rire avec des amis.

«Je vivais une naissance créative», dit Kravitz à propos de l’époque. « J’ai eu la chance d’avoir cette expérience capturée par exactement le bon photographe. Sans essayer, David m’a eu. Sans me poursuivre, David m’a attrapé. Je n’ai rien eu à expliquer. Notre rapport était inattendu. Spontané. Magique.”

Les mémoires de Kravitz, Let Love Rule, avec l’écrivain David Ritz, ont été publiés par Sphere l’automne dernier. Il documente les 25 premières années de sa vie, jusqu’en 1989, date à laquelle il a sorti son premier album qui a prêté son titre à ce livre.

Écoutez le meilleur de Lenny Kravitz sur Apple Music et Spotify.