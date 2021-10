Volume record d’importations d’huile de palme en septembre 2021 : SEA

Il a dit que l’expédition devrait augmenter au cours des deux ou trois prochains mois pour combler la pénurie d’huile de moutarde.

L’Inde a importé un volume record d’huile de palme en septembre, le plus élevé jamais enregistré en un mois depuis que le pays a commencé à expédier la marchandise en 1966. Il y a également eu une expédition record d’huiles comestibles en septembre 2021 selon un organisme de l’industrie.

Selon les dernières données publiées par la Solvent Extractors Association of India (SEA), l’Inde a importé 12,62 lakh tonne d’huile de palme (y compris la palmoléine RBD, l’huile de palme brute (CPO), l’huile de palmiste brute en septembre 2021 contre 7,5 lakh tonne en août 2021, enregistrant une croissance de 68,24%.

Selon BV Mehta, directeur exécutif, les importations d’huile de palme à 12,62 lakh tonne sont les plus élevées de tous les mois depuis que le pays a commencé à l’importer. « L’importation d’huiles comestibles en septembre 2021 a établi une nouvelle expédition record de 16,98 lakh tonne en un seul mois. Plus tôt en octobre 2015, l’Inde avait importé 16,51 tonnes de lakh », a-t-il déclaré.

Il y a eu un bond significatif dans l’importation de palmoléine RBD de 1,87 lakh tonne en août 2021 à 3,97 lakh tonne en septembre 2021. L’Inde a importé 8,44 lakh tonne d’huile de palme brute (CPO) en septembre 2021 contre 5,50 lakh tonne en août 2021 et 19 896 tonnes de CPKO (huile de palmiste brute). Les importations de RBD palmolien ont également fortement augmenté en août et septembre 2021 en raison de l’assouplissement de la politique d’importation de RBD palmoléine à compter du 1er juillet.

L’importation globale de palmoléine RBD a bondi de plus de 50 % et a atteint 6,28 lakh tonne au cours des 11 premiers mois de l’année pétrolière 2020-21 (novembre-octobre) contre 4,16 lakh tonne au cours de la période correspondante de l’année pétrolière précédente, a-t-il déclaré. a déclaré. L’importation de palmoléine RBD et d’huile de palme RBD est passée de la catégorie « restreinte » à la catégorie « libre » avec effet du 1er juillet au 31 décembre.

L’Indonésie et la Malaisie sont les principaux fournisseurs de palmoléine RBD et de CPO de l’Inde. Entre novembre et septembre 2020-21, la Malaisie a exporté 32,66 lakh tonne de CPO et 1,82 lakh tonne de palmoléine RBD, suivie par l’Indonésie 4,35 lakh tonne de palmoléine RBD et 32,31 lakh tonne de CPO vers l’Inde. L’importation globale d’huiles végétales en novembre-septembre 2020-21 s’est élevée à 124,70 lakh tonne contre 122,57 lakh tonne en novembre-septembre 2019-20, en hausse de 2%. L’importation d’huile de palme a augmenté à 76,27 lakh tonne en novembre- septembre 2020-21 par rapport à 64,40 lakh tonne au cours de la période correspondante de l’année pétrolière 2019-20. Mehta a attribué cela à l’avantage de service inférieur par rapport aux huiles douces.

La part globale de l’huile de palme dans les importations totales d’huile comestible a augmenté à 63% au cours de la période novembre-septembre 2020-21 contre 54% au cours de la période correspondante de l’année oléicole précédente.

Les importations d’huiles douces ont diminué à 44,58 tonnes lakh de novembre à septembre 2020-21 contre 55,09 tonnes lakh au cours de la période correspondante de 2019-20. Mehta a attribué cela aux prix élevés des huiles de soja et de tournesol sur le marché international au cours de la période. L’expédition d’huile de colza brute a redémarré vers l’Inde à partir d’août en raison du prix élevé de l’huile de colza domestique (huile de moutarde). L’Inde a importé près de 12 000 tonnes et 20 215 tonnes d’huile de colza en août et septembre, respectivement.

Il a dit que l’expédition devrait augmenter au cours des deux ou trois prochains mois pour combler la pénurie d’huile de moutarde.

