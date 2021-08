Volume sur les échanges décentralisés (DEX)

Les échanges décentralisés (DEX) ont affiché un volume de 56,47 milliards de dollars au cours du mois de juillet. Ce qui représente une autre baisse mensuelle.

Plus précisément, un récent rapport de “The Block” répartit le volume mensuel comme suit :

65% du chiffre de volume mensuel a été dérivé d’Uniswap V2 et V3. Ce qui correspond respectivement à 10,6 milliards de dollars et 26,57 milliards de dollars. SushiSwap a affiché 6,07 milliards de dollars de volumes mensuels et Curve a affiché 5,13 milliards de dollars de volumes mensuels.

Autrement dit, le chiffre mensuel signifie une autre baisse d’un mois à l’autre, par rapport à 80,85 milliards de dollars en juin. Incidemment, l’écosystème DEX a culminé en volume en mai, enregistrant 162,02 milliards de dollars en volume. Et, Uniswap V3 a été mis en ligne ce mois-ci.

Très important, selon le rapport, le pourcentage du volume des transactions au comptant sur les bourses décentralisées (DEX) par rapport aux bourses centralisées était de 8,98% pour le mois. Une légère augmentation par rapport au chiffre de juin.

Volume sur les échanges décentralisés

Il convient de mentionner que le volume des échanges décentralisés a atteint un record de 55 milliards de dollars en janvier. Avec Uniswap et SushiSwap enregistrant une augmentation significative de l’activité sur leurs plateformes.

Cependant, le volume des échanges décentralisés (DEX) sur Ethereum a atteint des niveaux records. A négocié en janvier plus de 63 milliards de dollars. Alors qu’en février il dépassait 61 milliards de dollars.

De plus, le volume du DEX a grimpé fin février, suivi d’une tendance à la baisse au cours de la première semaine d’avril. En effet, il a vu le volume total des transactions sur tous les DEX chuter à 603 millions de dollars le 4 avril.

En fin de compte, alors que le prix du Bitcoin diminuait du 6 avril au 8 avril, le volume DEX a commencé à augmenter et a atteint un pic le 7 avril.

En particulier, le volume de DEX a connu une augmentation substantielle au 18 avril. Le même jour, Bitcoin a connu un retracement de 16% du prix de 60 900 $ à 50 500 $. Le volume quotidien de DEX a atteint son plus haut niveau depuis des semaines le 22 avril.

Comme le montre un rapport Messari, presque le même montant d’argent a été échangé en mai seulement que pendant tout le premier trimestre de cette année, avant de tomber à moins de la moitié en juin.

Le grand avantage de la décentralisation

Pour mieux comprendre, quand on parle de décentralisation, on parle généralement de confiance. Eh bien, la principale raison pour laquelle les gens cherchent à décentraliser les processus est de les rendre plus efficaces et transparents qu’ils ne le seraient si une seule entité avait un contrôle total sur eux.

De même, c’est également le cas lorsqu’il s’agit d’échanges décentralisés. Eh bien, malgré le fait que la technologie Blockchain permet des niveaux élevés de décentralisation dans le système financier. Il n’a pas eu son homologue dans le monde des échanges.

Je me retire avec cette phrase de Benjamin Franklin : « Le chemin de la richesse dépend fondamentalement de deux mots : travail et épargne.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport