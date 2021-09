Volumes de dérivés sur DEX Exchange, dYdX, surpassent les volumes de marché au comptant de Coinbase

in

dYdX, une bourse de produits dérivés décentralisée, a signalé une augmentation des volumes de transactions au milieu du FUD causée par la répression chinoise des crypto-monnaies. Pour la première fois, l’échange décentralisé a dépassé les volumes des marchés au comptant de Coinbase.

Les données de Coingecko montrent que les volumes de négociation de dérivés dYdX au cours des dernières 24 heures ont atteint 5,9 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux volumes de négociation du marché au comptant de Coinbase qui s’élèvent à environ 3,4 milliards de dollars.

La croissance de ces volumes de transactions est une étape importante qui a été célébrée par le fondateur de dYdX, Antonio Juliano, qui était un ancien employé de Coinbase.

La croissance phénoménale de dYdX

En avril, les volumes de transactions sur dYdX étaient d’environ 22 millions de dollars, ce qui montre que le chiffre actuel est une augmentation de plus de 19 700 %. Au cours de la même période, les volumes de transactions de Coinbase n’ont augmenté que d’environ 6%. Cependant, en mai, lors du pic du marché de la cryptographie, les volumes de transactions de Coinbase ont atteint un niveau record de 19 milliards de dollars.

Coingecko n’est pas la seule plateforme d’analyse décrivant la croissance de dYdX. L2beat, une plate-forme qui suit les données des plates-formes de couche deux, a récemment déclaré que le DEX se classait au deuxième rang en termes de part de marché totale. La plate-forme a déclaré que la valeur totale de dYdX était bloquée à 478 millions de dollars, soit une croissance de 20% la semaine dernière.

Outre dYdX, d’autres bourses de produits dérivés connaissent également une augmentation de la demande. Wu a également déclaré que les enregistrements FTX pour le commerce de produits dérivés pourraient augmenter car la “communauté chinoise partage son lien d’enregistrement”.

Au fil des ans, dYdX a bénéficié du soutien d’autres sociétés de cryptographie. En septembre 2019, Coinbase a investi 1 million USDC dans le DEX dans un fonds USDC Bootstrap. En juin 2021, le DEX a reçu 65 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série C dirigé par la société de capital-risque Paradigm.

La répression de la crypto en Chine

L’augmentation des volumes de transactions de dYdX intervient à un moment où la Chine a renouvelé sa répression contre les crypto-monnaies. Le 24 septembre, la Banque populaire de Chine a publié un nouvel avis rappelant aux investisseurs que les transactions cryptographiques étaient illégales et ne pouvaient pas être utilisées comme alternative à la monnaie du pays.

À la suite de ce FUD renouvelé, la demande d’échanges décentralisés et d’autres produits DeFi a augmenté. Colin Wu, un influenceur crypto majeur en Chine, a tweeté : “Un grand nombre d’utilisateurs chinois vont affluer dans le monde DeFi, et le nombre d’utilisateurs de MetaMask et dYdX va considérablement augmenter.”

En juin 2021, Huobi, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie en Chine, a interdit le commerce de produits dérivés nationaux. Le 24 septembre, la bourse a annoncé qu’elle n’accepterait plus de nouvelles inscriptions pour les utilisateurs chinois.

