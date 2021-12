Volvo Car India annonce une hausse des prix à compter de janvier 2022

Volvo a annoncé une hausse des prix sur toute sa gamme, à compter de janvier 2022. La hausse variera entre 1 et 3 lakh, selon le modèle de voiture Volvo.

Volvo Car India a annoncé une hausse des prix sur toute sa gamme, à compter du 1er janvier 2022. La hausse des prix sera comprise entre 1 et 3 lakh selon le modèle Volvo. Volvo a indiqué que l’augmentation des prix est due à l’augmentation des coûts des intrants, qui est désormais devenue une norme de l’industrie pour les constructeurs automobiles qui souhaitent augmenter les prix au début de chaque année.

Volvo a en outre ajouté qu’au cours des dernières années, la situation volatile du forex et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ainsi que la pandémie, les restrictions et les tendances inflationnistes ont conduit le constructeur automobile suédois à augmenter les prix de sa gamme de voitures et de SUV.

Jyoti Malhotra, directeur général de Volvo Car India, a déclaré : « Comme le reste de l’industrie automobile indienne, Volvo Car a également été touchée par la hausse des coûts des intrants. Tout comme nous aurions voulu maintenir les prix, la situation ne nous a laissé d’autre choix que de partager une partie des augmentations des coûts des intrants avec les clients. Bien qu’il n’y ait aucun changement dans le prix de notre berline de luxe S60 et de notre hybride rechargeable XC90 T8, nous sommes obligés d’annoncer une augmentation de prix pour toutes nos autres voitures et SUV allant d’un à trois lakhs. Cela entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. »

