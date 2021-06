Volvo Car s’associe à Northvolt pour développer et produire des batteries

in

Le logo du constructeur de camions suédois Volvo est représenté au salon du camion IAA à Hanovre

Le groupe Volvo Car, détenu par la société chinoise Geely Holding (GEELY.UL), a annoncé lundi son intention de créer une joint-venture avec le fabricant suédois de batteries Northvolt pour développer des batteries durables pour ses voitures électriques et mettre en place une gigantesque usine de production.

Les sociétés visent à mettre en place un centre de recherche et développement en Suède pour démarrer ses activités en 2022 et démarrer une gigausine en Europe avec une capacité potentielle de produire jusqu’à 50 gigawattheures (GWh) par an en 2026.

« Travailler en étroite collaboration avec Northvolt nous permettra également de renforcer nos capacités de développement internes », a déclaré Håkan Samuelsson, directeur général de Volvo Car Group.

Northvolt deviendra le partenaire exclusif de Volvo Cars pour la production de cellules de batterie en Europe.

La gigafactory sera alimentée par une énergie propre et devrait employer environ 3 000 personnes. L’emplacement de l’usine n’a pas encore été décidé.

Northvolt a levé 2,75 milliards de dollars de capitaux propres ce mois-ci pour augmenter la capacité de l’usine qu’elle construit dans le nord de la Suède, et Volvo prévoit de s’approvisionner en cellules de batterie auprès de cette usine de batteries à partir de 2024.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen est le plus gros actionnaire de Northvolt et le fabricant de batteries a également obtenu des contrats d’une valeur de plusieurs milliards avec BMW et Scania.

Les fabricants de batteries se démènent pour répondre à la demande alors que les constructeurs automobiles passent à l’électrique afin de réduire les émissions de carbone qui réchauffent la planète.

Volvo Cars vise à vendre 50 % de voitures électriques pures d’ici le milieu de cette décennie, et d’ici 2030, il vise à vendre uniquement des voitures entièrement électriques.

Le successeur électrique du modèle XC60 de Volvo sera la première voiture à comporter des cellules de batterie développées dans le cadre de la coentreprise.