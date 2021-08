Volvo lance le premier autocar 4×2 de 13,5 m en Inde avec 10 % de sièges supplémentaires et 25 % d’espace pour les bagages en plus

Volvo Buses India, qui fait partie de VE Commercial Vehicles (VECV), est désormais le premier constructeur à lancer un autocar 4×2 de 13,5 mètres en Inde. La société affirme que le bus à moteur arrière a été développé sur la plate-forme modulaire Volvo 9400 qui comprend également les configurations de 12 mètres 4×2 et 14,5 mètres 6×2. La marque affirme que l’autocar Volvo B8R 13,5 m à moteur arrière récemment lancé maintient l’économie de carburant, la sécurité, les performances et le confort des passagers à la pointe de l’industrie que les opérateurs et les passagers de Volvo Bus attendent des bus Volvo. De plus, le nouvel autocar offre jusqu’à 10 % de sièges supplémentaires et plus de 20 % de capacité de couchettes supplémentaires avec une augmentation de près de 25 % de l’espace pour les bagages des passagers.

La société affirme que les bus entièrement construits livrés à partir de l’installation de VECV à Hosakote sont entièrement conformes aux normes CMVR en vigueur. Commentant le lancement, Vinod Aggarwal, directeur général et PDG de VECV, a déclaré que l’objectif de former la division bus de la marque, en intégrant Volvo Buses India dans VECV, est de transformer les transports publics. Aggarwal a en outre déclaré qu’il était heureux de souligner ce développement comme le premier fruit de la façon de travailler en synergie de l’entreprise.

Akash Passey, président de la division Bus de VECV, a déclaré que le nouvel autocar Volvo 9400 B8R 13,5 m 4×2 fait partie de l’expérience pionnière de la marque en matière d’offre de solutions de mobilité basées sur les bus leaders du marché dans le pays. Il ajoute qu’il peut assurer aux clients qu’ils peuvent s’attendre à une gamme plus large d’offres innovantes adaptées au marché de la division Bus de VECV, y compris une gamme d’autocars à moteur avant Eicher dans un proche avenir.

