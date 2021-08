Volvo XC40 Recharge : Google Maps comme copilote

En plus d’inclure des cartes très détaillées, il rapporte également l’état et les incidents de circulation, guide pas à pas la destination et les POI, et localise les bornes de recharge les plus proches. Prend en charge la commande vocale.

Volvo Cars travaille avec Google depuis 2017 sur le développement du système d’exploitation Android Automotive, une plate-forme Android open source spéciale pour le monde automobile. En 2020, Volvo Cars et Polestar ont été les premiers constructeurs automobiles à introduire des systèmes d’infodivertissement basés sur le système d’exploitation Android Automotive avec des applications et des services Google intégrés, tels que Assistant et Play pour le téléchargement d’applications, entre autres. Cartes est également incluse : elle contient des cartes mises à jour en permanence et donne accès, par exemple, aux informations sur le trafic (état et incidents), fournit un guide détaillé de la destination ou du point d’intérêt et offre toutes les informations sur les bornes de recharge à proximité ou sur le itinéraire lui-même. Il est possible d’utiliser Maps avec la voiture connectée ou non à Internet, bien que, avec la connexion, le nombre de services disponibles soit beaucoup plus important.

Plus personnalisé

L’association du compte Google personnel au système Android du véhicule permet de présenter les services Maps (et le reste de l’univers Android) de manière personnalisée, ce qui optimise sa prise en main intuitive. Par exemple, les destinations spécifiées sont affichées sur tous les appareils qui partagent le compte, comme la maison, le travail, les favoris et les recherches récentes. Tout ce qui est modifié dans Maps sur l’un de ces appareils aura son reflet pratiquement instantanément dans le système XC40, car il est mis à jour par liaison radio. Les cartes peuvent également être contrôlées vocalement à l’aide de Google Assistant.

La première Volvo 100 % électrique

La XC40 Recharge est la première voiture entièrement électrique de Volvo ; Il est basé sur le petit SUV premium XC40 le plus vendu au monde. À l’intérieur, une approche innovante de la fonctionnalité complète offre aux conducteurs de nombreux espaces de rangement, tels que ceux disponibles sous le capot avant. C’est également la première Volvo à recevoir les mises à jour des logiciels et du système d’exploitation par liaison radio.

Interaction et autonomie

L’assistant Google permet également au conducteur d’interagir avec ses appareils domestiques intelligents depuis sa voiture Volvo. Le Volvo XC40 Recharge atteint une autonomie de plus de 400 km avec une seule charge dans le cycle de conduite WLTP, à partir d’une puissance de 408 ch. La batterie atteint 80% de sa capacité en 40 minutes avec un système de charge rapide.

Expérience optimisée

Avec Maps et le reste des applications, l’idée de Volvo est de transmettre la même expérience à laquelle les conducteurs sont habitués sur leurs smartphones, mais adaptée et optimisée pour une interaction mains libres pendant la conduite.

ADAS

Il équipe une nouvelle plateforme Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), évolutive, constituée d’une série de radars, de caméras et de capteurs à ultrasons. Cette plateforme permet le développement et le déploiement de systèmes de sécurité active, tels que la détection des piétons sur la route, le freinage automatique, l’évitement de collision et le Pilot Assist.

Par la voix

Google Assistant fournit une interface vocale centralisée qui vous permet de contrôler diverses fonctions de la voiture : climatisation, lecture de musique, envoi de messages, gestion globale des cartes, etc.

Mise à jour continue

Google Maps sur Volvo est capable de fournir des cartes à jour et des données de trafic en temps réel, en tenant les conducteurs informés des incidents à venir, en suggérant de manière proactive des itinéraires alternatifs.

