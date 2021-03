Von der Leyen jette le gant: le chef de l’UE s’en prend au Royaume-Uni alors que la guerre des vaccins éclate | Politique | Nouvelles

Mais la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a averti qu’elle risquait de déclencher une guerre commerciale mondiale qui serait préjudiciable aux approvisionnements de l’UE. Au cours des pourparlers de crise sur le fiasco des vaccins dans le bloc, la principale eurocrate a reçu le soutien des États membres pour s’attaquer à la «juste part de l’Europe» des vaccins. Nations de l’UE.

Mme von der Leyen a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles: «Les entreprises doivent honorer leur contrat avec l’Union européenne avant d’exporter vers d’autres régions du monde. Et c’est bien sûr le cas avec AstraZeneca. »

Elle a insisté sur le fait que la société anglo-suédoise devrait jouer un «rattrapage» avant d’être autorisée à exporter des doses en dehors du bloc.

Et Mme von der Leyen a laissé entendre que la Grande-Bretagne pourrait tomber sous le coup de son mécanisme draconien parce que nous n’avons exporté aucune dose vers le bloc.

«Je n’ai aucune connaissance à ce jour des exportations britanniques», a-t-elle déclaré.

«Je me trompe peut-être et j’attends leur transparence… et il en va de même pour les régions du monde.»

Sa menace survient alors que Downing Street et Bruxelles ont entamé des négociations sur un éventuel accord de partage de vaccins.

Mais les dirigeants européens ont exhorté le président de la CE à agir avec prudence, craignant que son interdiction d’exportation ne ruine des chaînes d’approvisionnement vitales.

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a averti que la production du jab Pfizer en Belgique s’arrêterait car elle dépend d’ingrédients fabriqués en Grande-Bretagne.

«Nous ne devons pas faire des choses qui nous laissent, pas plus mais moins de vaccins», a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a ajouté que le différend avec le Royaume-Uni au sujet d’AstraZeneca peut être résolu «dans un esprit gagnant-gagnant».

Et la chancelière allemande Angela Merkel a insisté sur le fait qu’il n’y avait «aucune volonté de perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale».

Elle a ajouté: « Nous avons convenu avec la Commission que si les entreprises ne respectent pas leurs contrats, les restrictions à l’exportation seront bien sûr plus probables que lorsque les entreprises remplissent leurs contrats avec l’UE. »

Même le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’UE aurait eu tort de bloquer les exportations des entreprises remplissant leurs contrats avec le bloc.

La ligne dure a déclaré que seuls ceux qui « ne respectent pas » les délais de livraison devraient être ciblés.

Mme von der Leyen a déclaré plus tôt aux dirigeants que l’UE avait exporté des millions de jabs vers le Royaume-Uni depuis le début de l’année – 20 millions d’entre eux Pfizer et un million d’AstraZeneca.

Mais les critiques de son plan de blocage des jabs ont contribué à le diluer tout au long d’une journée de discussions angoissantes par appel vidéo.

L’Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, la Suède et l’Espagne se sont tous prononcés contre l’interdiction d’exportation.

L’Allemagne a également retiré son soutien par crainte de déclencher une guerre vaccinale avec la Grande-Bretagne.