Von der Leyen mis à l’écart dans un camouflet maladroit alors que Charles Michel pince la chaise lors d’une réunion en Turquie | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen a subi une gaffe embarrassante alors que son siège à côté du président turc Erdogan a été attrapé par Charles Michel alors qu’elle attendait qu’il déménage sans chance. Mme Von der Leyen a exprimé son mécontentement qui n’a pas été repris par M. Michel lorsque le couple est arrivé en Turquie pour discuter de l’avenir de l’accord sur les réfugiés. Mais le président de la Commission européenne a ensuite été confiné dans un canapé éloigné alors que la presse prenait des photos de M. Michel et de M. Erdogan sous les yeux de Mme Von der Leyen visiblement mécontente.

Mme Von der Leyen a été rejointe par M. Michel pour discuter de l’avenir de l’accord sur les réfugiés avec la Turquie après son arrivée dans le pays mardi.

Un accord a été mis en place en 2016 pour réduire le nombre d’immigrants clandestins entrant en Europe via la Turquie.

Les États membres de l’UE réinstalleraient un réfugié syrien pour chaque réfugié illégal renvoyé en Turquie de pays comme la Grèce.

Cette décision a également été perçue comme ralentissant le soutien croissant de l’extrême droite en Europe, qui était de plus en plus mécontent de l’afflux de réfugiés incontrôlés.

L’UE a également fourni 2,58 milliards de livres sterling de financement à la Turquie pour contribuer à la crise des migrants et pour que le pays agisse en tant que «gardien» de l’Europe.

Mme von der Leyen et M. Michel discuteront également de la manière de désamorcer les tensions entre la Turquie et la Grèce sur les conflits territoriaux et les ressources énergétiques.

Avant la réunion, le président de la Commission européenne a déclaré que les engagements en faveur des droits de l’homme étaient essentiels à une relation de travail avec l’UE.

Les commentaires faisaient suite au retrait par la Turquie de la Convention d’Istanbul qui se concentre sur la violence domestique à l’égard des femmes.

Les pourparlers ont duré trois heures, M. Michel déclarant peu après à la presse locale: « L’état de droit et le respect des droits fondamentaux sont des valeurs fondamentales de l’Union européenne et nous avons partagé avec le président Erdogan nos profondes inquiétudes sur les derniers développements avec la Turquie à cet égard. . »

Mme Von der Leyen a également commenté la question des droits de l’homme après la réunion.

Elle a déclaré: «Les questions relatives aux droits de l’homme ne sont pas négociables, elles ont une priorité absolue… nous avons été très clairs à ce sujet.

« Je suis profondément préoccupé par le fait que la Turquie s’est retirée de la Convention d’Istanbul, il s’agit de protéger les femmes et de protéger les enfants contre la violence et c’est clairement le mauvais signal pour le moment. »