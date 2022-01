Vont-ils venir au Mexique ? BLACKPINK prépare un nouvel album

BLACKPINK pourrait venir au Mexique ! Ils préparent le tour du monde

Récemment, il a été annoncé que les membres du groupe de kpop, BLACKPINK prévoit de se réunir pour une tournée mondiale en 2022 et peut-être un nouvel album, alors ils pourraient visiter. Mexique pour une série de concerts.

Une annonce qui a déjà fait sensation parmi tous les fans de K-pop a été faite par YG Entertainment après s’être assuré que cette année nombre de ses artistes surprendraient le public avec leurs retours et nouveaux projets.

Il convient de noter que ladite société est chargée de diriger la carrière du bien-aimé BLACKPINK, donc sur les réseaux sociaux, leurs fans n’ont pas cessé de commenter à quel point ils s’attendent à ce qu’ils reviennent avec un Nouvel album car sa dernière œuvre était « L’Album » en 2021, qui est devenu un « Million seller ».

Cela peut vous intéresser : Nickelodeon : Kids Choice Awards 2021 en direct, BTS et Blackpink présents

La vérité est qu’il a annoncé que c’était vraiment une excellente nouvelle après que Lisa ait été testée positive pour Covid-19 ces derniers mois, ce qui, fin novembre, a provoqué une grande angoisse parmi ses partisans.

Bien que le retour au Mexique n’ait pas été officiellement annoncé par les réseaux sociaux du groupe, il existe des informations selon lesquelles tous les membres ont l’intention de préparer une tournée mondiale qui pourrait inclure notre pays, bien qu’il n’y ait pas pour le moment de dates exactes.

Vous devez donc être très attentif, car nous informerons ponctuellement la confirmation et les villes que Blackpink visitera afin que leurs « Blinks » puissent profiter de leurs plus grands succès tels que « Lovesick girls » et « How you like that ».

Les fans du groupe sont très clairs sur le fait que chaque membre de BLACKPINK a un rôle, cependant, beaucoup se sont demandé qui est vraiment le leader.

Il convient de mentionner que la chanteuse et danseuse principale est Rose, la chanteuse principale et le visuel du groupe sont Jisoo, tandis que Jennie est la rappeuse principale et Lisa est la danseuse et rappeuse principale.

Et en fait, qui est devenue plus pertinente est Lisa qui a récemment fait l’actualité, puisque ses fans ont construit une école dans le Yunnan, en Chine, en son honneur.

Le groupe a fait ses débuts le 8 août 2016 avec son album single Square One, qui comprend Whistle, leur première chanson numéro un en Corée du Sud.

Boombayah, qui fait également partie de Square One, a été son premier numéro un sur le palmarès Billboard World Digital Song Sales et son clip a été le plus regardé par le public coréen.

Avec leur succès commercial au cours des cinq premiers mois, ils ont reçu le prix du nouvel artiste de l’année aux Golden Disc Awards et aux Seoul Music Awards.