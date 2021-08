Voot des cordes chez huit sponsors pour Big Boss OTT

in

Vimal Elaichi interagira avec les téléspectateurs via des adresses IP telles que Video Vichaar et Extraa Masala.

La plate-forme de streaming de Viacom18, Voot, a engagé huit marques en tant que sponsors pour la saison numérique exclusive de Bigg Boss OTT. Après avoir intégré Swiggy et CoinDCX en tant que sponsors « co-alimentés par », l’émission compte désormais Vimal Elaichi, MX Takatak, Netmeds, H&M, Durex et Lotus Herbal en tant que sponsors. Bigg Boss est devenu une proposition célèbre pour que les marques se connectent et interagissent avec les téléspectateurs, a déclaré Gourav Rakshit, directeur de l’exploitation, Viacom18 Digital Ventures. Voot travaillera en étroite collaboration avec les marques pour créer également une “expérience hors du commun” pour leur public, a-t-il ajouté.

« Compte tenu de l’offre multi-points de contact, l’intérêt que suscite le salon ne ressemble à aucun autre. Les diverses marques qui se sont jointes en tant que sponsors, dont certaines ont rejoint la famille Bigg Boss pour la première fois dans cette édition passionnante, témoignent de la popularité de Bigg Boss et du large attrait de la plate-forme Voot », a déclaré Rakshit.

Bigg Boss OTT propose des spots publicitaires, des intégrations de tâches, des zones spéciales pour les sponsors, entre autres opportunités interactives de branding. Avec ce partenariat, le sponsor principal Vimal Elaichi interagira avec les téléspectateurs via des IP comme Video Vichaar et Extraa Masala. MX Takatak a rejoint le salon en tant que partenaire de médias sociaux, H&M en tant que partenaire de style, Netmeds en tant que partenaire de pharmacie, Durex en tant que partenaire spécial et Lotus Herbal en tant que partenaire de beauté.

« Bigg Boss OTT montre le vrai côté des célébrités à ses téléspectateurs tandis que MX TakaTak offre une excellente plate-forme et encourage les utilisateurs, les créateurs et les passionnés du numérique à montrer leur vrai talent dans différents genres. Les synergies de contenu naturelles que les deux plates-formes génèrent en font une solution gagnant-gagnant pour nous », a déclaré Janhavi Parikh, directeur commercial de MX TakaTak.

Selon un porte-parole de Vimal Elaichi, la marque s’est toujours associée à des émissions et des adresses IP qui ont une large audience de masse et Big Boss OTT s’intègre parfaitement dans la même vision.

