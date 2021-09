Voracova et Kalinina se qualifient pour les seizièmes de finale de l’US Open

09/03/2021

Le à 10h30 CEST

le tchèque Renata voracova, numéro 94 de la WTA et la joueuse de tennis ukrainienne Anhélina Kalinina ils ont gagné par 7 (7) -6 (1) et 6-4 en une heure et trente-trois minutes au joueur américain Christian Kaitlyn, numéro 61 de la WTA et la joueuse japonaise Nao Hibino, numéro 63 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous pourrons continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des seizièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Voracova et Kalinina, les gagnantes, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, ont réalisé 71% d’efficacité au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont pris 56% des points de service. Quant à la paire perdante, ils ont réussi à casser le service 5 fois à leurs rivaux, leur efficacité était de 70%, ils ont fait 8 doubles fautes et ils ont obtenu 48% des points de service.

Le tournoi se poursuivra aujourd’hui vendredi à partir de 21h00 heure espagnole avec la confrontation de Voracova et Kalinina contre les Australiennes Anastasia Rodionova et Arina rodionova qui aura lieu aujourd’hui, vendredi à partir de 21h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.