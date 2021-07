VOS DEMANDES : FONDS COMMUN DE PLACEMENT – The Financial Express

À plus long terme, les actions ont tendance à surperformer la plupart des classes d’actifs.

J’ai investi dans deux fonds d’actions à grande capitalisation au cours des cinq dernières années. Dois-je maintenant abandonner un fonds et investir dans un fonds à moyenne ou petite capitalisation pour me diversifier ?

—Arvind Iyer

Idéalement, la majeure partie de l’allocation en actions devrait être consacrée aux actions à grande capitalisation, car elles sont moins risquées que les actions à petite et moyenne capitalisation. Bien que les actions à moyenne et petite capitalisation aient le potentiel de générer des rendements beaucoup plus élevés que les grandes capitalisations, elles sont plus volatiles et comportent des risques substantiels, comme en témoignent les fortes baisses (environ 50 %) que ces segments ont connues depuis les pics de janvier 2018 jusqu’en mars 2020. L’allocation au segment des moyennes et petites capitalisations peut être limitée à 10-15% de l’allocation en actions.

Les fonds à grande capitalisation offrent une certaine exposition au segment des moyennes et petites capitalisations (généralement <10 %) en fonction de l'opinion du gestionnaire de fonds sur ces segments au fil du temps. Pour améliorer votre exposition au segment des moyennes et petites capitalisations, vous pouvez chercher à obtenir une exposition aux fonds flexi-cap qui ont tendance à investir 70 à 75 % du corpus d'actions dans le segment des grandes capitalisations et restent dans les moyennes/petites capitalisations . Alternativement, vous pouvez investir dans des fonds pure play à moyenne et petite capitalisation, de préférence via la voie SIP ou STP. Vous pouvez également évaluer la diversification sectorielle et de style au niveau du portefeuille, ainsi que l'étendue du chevauchement des fonds d'actions de votre portefeuille pour évaluer le véritable degré de diversification qu'offrent les fonds d'actions du portefeuille.

J’investis dans un SIP depuis quatre ans. Bien que je n’aie pas besoin d’argent maintenant, dois-je en racheter une partie au cas où les marchés baisseraient ?

— Gautam Sharma

Vous devez continuer à investir si vous avez un long horizon d’investissement, et pouvez même chercher à allouer davantage lorsque des corrections ont lieu, car elles offrent une opportunité d’acheter des parts à des prix inférieurs. À plus long terme, les actions ont tendance à surperformer la plupart des classes d’actifs.

Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs vers les pondérations cibles en cas de dérive significative due aux mouvements du marché. Le retrait de tout corpus réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré et vous pourriez perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

