Vos demandes (impôt sur le revenu): Exonération d’impôt sur le gain sur la vente de parcelle si réinvesti dans une maison neuve dans les 2 ans

Cependant, l’investissement total au cours de l’exercice et de l’exercice suivant peut aller jusqu’à Rs 50 lakh.

Par Chirag Nangia

J’ai vendu un petit terrain appartenant à mon père. Je veux réinvestir l’argent dans un petit appartement. Combien de temps ai-je pour le faire ou devrais-je placer cet argent dans une obligation d’État?

Nous supposons que la parcelle / terrain que vous avez transféré était une immobilisation à long terme (c.-à-d. Détenue pendant une période de plus de deux ans immédiatement avant la date du transfert). Tout gain sur la vente d’une parcelle de terrain peut être réclamé comme exonéré en vertu de l’article 54F, si la contrepartie nette est investie dans l’achat d’une propriété résidentielle. La nouvelle propriété doit être achetée dans un délai d’un an avant ou deux ans après la date du transfert de l’immobilisation ou construite dans un délai de trois ans après la date du transfert.

Si, au moment du dépôt du RTI pour l’année d’imposition concernée, la contrepartie nette / une partie de celle-ci ne peut pas être affectée à l’achat d’une nouvelle maison, alors ce montant peut être déposé dans le système de compte de gain en capital (CGAS).

Ensuite, le montant cumulé de l’investissement et du dépôt dans CGAS est autorisé en déduction des plus-values ​​en résultant. Le montant conservé dans le CGAS doit être utilisé dans les délais spécifiés ci-dessus, sinon le montant inutilisé serait traité comme une plus-value, proportionnellement, dans l’année au cours de laquelle la période expire. Tous les détails relatifs à l’investissement dans de nouveaux actifs / CGAS, l’utilisation du CGAS doivent être fournis dans le formulaire de déclaration de revenus.

Alternativement, les plus-values ​​à long terme sur la vente de la parcelle, peuvent être investies dans des obligations de RECL / NHAI, dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de l’actif pour demander une exemption en vertu de l’article 54EC. Cependant, l’investissement total au cours de l’exercice et de l’exercice suivant peut aller jusqu’à Rs 50 lakh.

Je suis étudiant et j’ai réalisé des bénéfices de Rs 50 000 grâce à la négociation d’actions au cours des six derniers mois. Dois-je déposer ITR et si oui quel formulaire?

—Manipal Mithun

Le dépôt obligatoire de l’ITR se produit uniquement lorsque le revenu total brut de l’année précédente dépasse la limite d’exemption de base de Rs 2,5 lakh pour une personne de moins de 60 ans. Si votre revenu total n’est que de 50 000 Rs, vous n’êtes pas obligé de déposer un RTI. Cependant, vous pouvez produire une déclaration sur une base volontaire. Étant donné que vous avez négocié des actions, les revenus qui en résultent doivent être déclarés sous la rubrique “ Bénéfices et gains des affaires et de la profession ” dans le formulaire ITR 3, pour AY 2021-22.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.