VOS DEMANDES : PRÊTS : Le prêt immobilier complémentaire doit être utilisé pour le bien pour lequel il est souscrit

Puis-je contracter un prêt complémentaire moins cher plutôt qu’un prêt personnel ?

—Kailesh Chaturvedi

Je suppose que vous demandez un prêt complémentaire sur votre prêt immobilier. Oui, le prêt complémentaire est un prêt moins cher qu’un prêt personnel. Cependant, l’utilisation finale du prêt complémentaire est surveillée par la banque et vous devez utiliser l’argent pour les réparations/l’entretien de la propriété existante.

Je prévois de rembourser par anticipation une partie de mon prêt immobilier. Dois-je réduire le montant de l’IME ou réduire la durée d’occupation ?

—Anumedha

La décision de réduire l’IME ou de réduire le mandat dépendra de vos flux de trésorerie. Si vous êtes à l’aise de payer l’IME existant, la réduction de la durée d’occupation est une meilleure option, car vos dépenses nettes d’intérêts seront considérablement réduites. Cependant, si vos flux de trésorerie sont tendus, vous devriez opter pour la réduction de l’IME.

J’ai contracté un prêt auprès d’IndiaBulls en juillet 2018. J’ai fait une demande de forclusion le 16 juin 2021 et j’ai l’intention de transférer le prêt à HDFC. IndiaBulls m’a dit que j’étais éligible au régime PMAY conformément à la notification du 23 juin 2021. Vais-je recevoir une subvention proportionnelle pour les intérêts déjà payés ?

—Minakshi

L’approbation de la subvention prend parfois du temps et si la subvention n’est pas encore arrivée, vous ne pourrez pas en bénéficier auprès de HDFC. Attendez que le montant de la subvention soit crédité sur votre compte IndiaBulls, puis transférez le prêt. Une partie de la subvention devra être remboursée, car il s’agit d’un cas de forclusion. Vous n’aurez droit à un taux d’intérêt inférieur qu’à partir de 2018 jusqu’à maintenant.

Je prends un prêt automobile de Rs 15 lakh et pré-clôture un prêt immobilier de Rs 40 lakh. Je paie Rs 30 000 par mois à mes beaux-parents pour les Rs 40 lakh qu’ils donnent pour rembourser le prêt. Quelle est la meilleure division que je peux faire?

—Jayanthi Murugan

Un crédit auto est plus cher qu’un crédit immobilier. Pour maintenir vos frais d’intérêt bas, achetez la voiture avec un acompte intégral. Prépayer Rs 25 lakh de prêt immobilier. Demandez à votre banquier de réduire votre IME en gardant la même durée de prêt. Cela fera baisser l’EMI de votre prêt immobilier et vous serez probablement en mesure de gérer vos flux de trésorerie avec l’EMI inférieur et le remboursement de 30 000 Rs à vos beaux-parents.

