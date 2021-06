VOS DEMANDES : PRÊTS – L’Express Financier

in

Le paiement de l’encours de crédit peut se faire à partir de vos fonds en effectuant un chèque barré au profit du compte de prêt personnel auprès de la banque.

Par Chaitali Dutta

J’ai perdu mon frère à cause de Covid le mois dernier. Il avait un prêt personnel de Rs 5 lakh contracté l’année dernière pour lequel il payait régulièrement les IME. Puis-je prépayer le montant restant depuis mon compte bancaire et quelle est la procédure ?

— Rajiv Kumar

Dans un prêt personnel, il arrive parfois que les banques fassent appel au garant pour rembourser l’encours du prêt si l’emprunteur est décédé. Ici, dans ce cas, il n’est pas clair si vous aviez été garant du prêt personnel de votre frère. Le paiement de l’encours de prêt peut se faire à partir de vos fonds en effectuant un chèque barré en faveur du compte de prêt personnel auprès de la banque.

Ce mois-ci, je terminerai de payer mes IME de prêt logement. Est-ce que la banque m’appellera pour remettre les papiers de la maison ou devrai-je faire une demande. Aussi, me demanderont-ils de payer un autre montant au moment de la remise de mes papiers ?

—Indronil Sen

À la fin du prêt, vous devez vous adresser à la banque pour obtenir la lettre de clôture du prêt, les documents de propriété originaux, la lettre de congé d’hypothèque, le certificat d’intérêt de l’exercice en cours, etc. entièrement payé, il n’y a pas d’autres frais liés à la clôture du compte de prêt ou à la récupération de vos papiers originaux.

Nous avons un terrain au nom de feu mon grand-père. Mon père est à la retraite. Puis-je contracter un prêt bancaire pour construire une maison sur le terrain ?

—Arun Murthoui

Le terrain doit être à votre nom avant de commencer la construction. Obtenez un certificat de succession au nom de votre père auprès des autorités du district. Plus tard, votre père pourra vous offrir ce terrain et vous pourrez commencer la construction sur ce terrain.

J’ai contracté un prêt en 2019. Mon prêteur m’a dit que j’étais éligible à la subvention PMAY. Maintenant, j’ai effectué trois paiements partiels et j’ai réduit mon mandat. Suis-je toujours éligible à la subvention PMAY ? Si oui, le montant sera-t-il réduit ?

—Prashant Dhyani

Si je comprends bien, la subvention est déjà créditée sur votre compte, et dans cette mesure votre IME aurait été réduit. Le montant de la subvention du PMAY est directement lié à la durée initiale du prêt. Si un prêt est remboursé par anticipation, la subvention PMAY sur la durée non écoulée doit être remboursée au prorata.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance @expressindia.com

