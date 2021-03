Vos demandes (prêts): Pour bénéficier de PMAY, vendre une propriété existante et en acheter une nouvelle avec un prêt immobilier

Vous pouvez demander une prolongation du moratoire. Une fois que votre fils obtient un emploi, il doit rembourser le capital.

Par Chaitali Dutta

J’ai contracté un crédit immobilier en 2018 et j’ai payé tout mon EMI. Puis-je bénéficier de la subvention PMAY?

—Neeraj Kumar Singh

Une fois que le prêt immobilier est entièrement remboursé, la subvention PMAY n’est pas possible. À l’avenir, si vous souhaitez passer à une meilleure propriété, vous pouvez vendre cette propriété existante et en acheter une, avec un prêt, et bénéficier du PMAY à ce moment-là.

J’ai pris un prêt d’études pour Rs 10 lakh pour les études supérieures de mon fils. Mon fils payait l’IME mais il a perdu son emploi après le début de la pandémie. Nous avons opté pour le moratoire de six mois. Puis-je demander à la banque de prolonger le moratoire pour un certain temps à titre de cas particulier?

—AK Srivastava

Vous êtes co-titulaire de ce prêt. La banque vous demandera également l’état de vos revenus. Payez le montant des intérêts au moins une fois par mois. Vous pouvez demander une prolongation du moratoire. Une fois que votre fils obtient un emploi, il doit rembourser le capital.

J’avais contracté un crédit logement en 2015 et j’ai payé tous mes EMI à temps. Toutes ces années, mon score CIBIL était d’environ 780. J’avais opté pour le moratoire de six mois sur les prêts et j’ai recommencé à payer mes EMI. Mais maintenant, mon score CIBIL est inférieur à 700. Pourquoi?

—Ajay Kumar

Conformément à la notification de la RBI, le rééchelonnement des paiements, y compris les intérêts, ne sera pas considéré comme un défaut aux fins des rapports de surveillance et des rapports aux sociétés d’information sur le crédit (CIC) par les établissements de crédit. Donc, essentiellement, le simple fait de se prévaloir du moratoire ne devrait pas affecter négativement votre score. Vérifiez si vous aviez d’autres crédits impayés au cours de la dernière année. Les montants en souffrance sur les cartes de crédit sont également considérés sous la cote CIBIL.

J’ai pris un prêt immobilier de Rs 40 lakh en 2019. Mon père m’a offert Rs 50 lakh sur la vente d’une propriété. Puis-je utiliser l’argent pour rembourser le prêt. Comment montrer la source de l’argent à la banque?

—Bhushan Pandey

Obtenez un acte de donation pour montrer que le lakh de Rs 50 est un cadeau et non un prêt. Cela sera utile à la fois pour votre déclaration de revenus et celle de votre père. Ensuite, remboursez entièrement le prêt immobilier et déclarez que le remboursement provient de vos propres sources de financement.

