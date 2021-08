Vos demandes (prêts) : remboursez d’abord le prêt immobilier le plus cher si vous avez des fonds excédentaires

Cependant, si vous ne disposez pas d’un fonds d’urgence adéquat, votre première priorité serait de garder cet excédent de côté. Tout montant supérieur doit être utilisé pour réduire votre responsabilité.

Par CHAITALI DUTTA

J’ai contracté un prêt immobilier de Rs 15 lakh à un taux d’intérêt de 8,5% il y a cinq ans. Le solde du principal impayé est de Rs 13 lakh. J’ai pris un deuxième prêt de Rs 28 lakh il y a quelques mois à 6,7%, dont Rs 19 lakh ont été décaissés. Maintenant, j’ai un surplus d’argent. Dois-je l’utiliser pour rembourser par anticipation le premier ou le deuxième prêt ?

—Arnav Somnath Gore

Il est toujours conseillé de rembourser le prêt le plus cher en premier. Ici, dans votre cas, l’ancien prêt est à un taux d’intérêt plus élevé. Effectuez un paiement en bloc dans ce prêt avec le montant excédentaire à votre disposition.

J’ai contracté un crédit immobilier il y a 10 ans. Maintenant, j’ai des fonds. Dois-je en payer une partie en une seule fois ou payer tous les trimestres pour garder des fonds en cas d’urgence ?

–Piyush Kumar Garg

Les planificateurs financiers suggèrent que nous devrions conserver 4 à 6 mois de frais de subsistance pour le mois, comme fonds d’urgence ou de prévoyance. Par exemple, si vos dépenses familiales sont de Rs 50 000 et que votre EMI est de Rs 25 000, alors votre corpus de fonds d’urgence devrait être de Rs 3-4,5 lakh. Ce montant peut être étalé entre le solde de votre compte d’épargne / FD bancaire / fonds liquide. Si vous disposez d’un fonds d’urgence adéquat, utilisez alors l’intégralité de l’excédent pour rembourser par anticipation votre prêt en une seule fois. Cependant, si vous ne disposez pas d’un fonds d’urgence adéquat, votre première priorité serait de garder cet excédent de côté. Tout montant supérieur doit être utilisé pour réduire votre responsabilité.

La Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC) sur les dépôts bancaires est désormais augmentée à Rs 5 lakh. Le montant comprend-il tous les dépôts bancaires, les PPF, les dépôts des régimes pour personnes âgées, Sukanya Samriddhi, etc., ou uniquement les dépôts bancaires ?

—Rupa

Votre compréhension est correcte. La couverture DICGC comprendra uniquement les comptes d’épargne et les comptes courants bancaires, les dépôts à terme, les dépôts récurrents détenus par le déposant dans cette banque au même titre et au même droit. Il ne couvre pas les régimes soutenus par le gouvernement central et les États. Dans une telle situation, nous suggérons que vous et votre conjoint ayez différents comptes aux quatre titres : individuellement – vous et votre conjoint, conjoint avec vous à titre principal, conjoint avec votre conjoint à titre principal. De cette façon, vos dépôts seront couverts par la DICGC à hauteur de Rs 20 lakh.

L’écrivain est fondateur, AZUKE

Conseil en finances personnelles (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

