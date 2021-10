Vos fonds communs de placement : l’impact de la période de détention sur la fiscalité

En revanche, pour les fonds de dette à placements à court terme, la durée de détention doit être inférieure à trois ans.

Si vous investissez dans des fonds communs de placement, il est important de connaître les implications fiscales de vos investissements. Les OPC sont taxés en fonction de la durée de détention ou de la durée d’investissement. Il existe deux types de période de détention : à long terme et à court terme. Différents types de fonds communs de placement ont des mesures différentes pour ce qui constitue une période de détention à court terme et une période de détention à long terme.

Période de détention à court terme

Les fonds d’actions détenus depuis moins de 12 mois sont qualifiés de placements à court terme. En revanche, pour les fonds de dette à placements à court terme, la durée de détention doit être inférieure à trois ans.

Période de détention à long terme

Les fonds en actions détenus pour une durée supérieure ou égale à 12 mois sont considérés comme des investissements à long terme. Au contraire, les fonds de dette sont considérés comme des investissements à long terme si la durée de détention est égale ou supérieure à trois ans.

Fiscalité sur les fonds communs de placement

Lorsque le prix de vente des fonds communs de placement est supérieur au prix d’achat, un investisseur réalise un profit sur ses investissements en fonds communs de placement. Ce profit est appelé gain en capital. Selon la durée de détention d’un investissement, les plus-values ​​sont encore divisées en plus-values ​​à long terme (LTCG) et plus-values ​​à court terme (STCG). Les incidences fiscales des investissements dans les fonds communs de placement dépendent de ces gains en capital.

Fonds d’actions : les LTCG sur les fonds d’actions sont taxés à 10 % par an sans le bénéfice de l’indexation. LTCG sur les fonds d’actions jusqu’à 1 lakh par an sont exonérés de tout impôt. Les STCG sur les fonds de dette sont taxés à 15 % par an.

Fonds de dette : les LTCG sur les fonds de dette sont facturés à 20 % par an avec l’avantage supplémentaire de l’indexation. Les STCG, quant à eux, sont imposés sur la base de l’impôt sur le revenu de l’investisseur.

Fonds hybrides : Les fonds hybrides ou équilibrés dont plus de 65 % de leurs actifs sont affectés à des actions et à des titres liés aux actions sont imposés comme les fonds communs de placement d’actions. De même, les fonds hybrides dont plus de 65 % de leurs actifs sont affectés à des fonds de dette sont imposés comme les fonds communs de placement de dette.

Taxe sur les opérations sur titres (STT)

Les actions et titres assimilés sont également assujettis à une taxe sur les opérations sur titres de 0,001 % lors du remboursement. Les investisseurs reçoivent leurs fonds après déduction STT, il n’est donc pas nécessaire de les payer séparément.

