Vos haut-parleurs Google sont sur le point de s’aggraver légèrement car Sonos a poursuivi et gagné

Si vous avez plusieurs haut-parleurs intelligents Google dans votre maison, vous voudrez peut-être être au courant d’une certaine décision légale, car cela affectera le fonctionnement de vos groupes de haut-parleurs. Après que la Commission du commerce international des États-Unis a décidé qu’elle enfreignait les brevets de Sonos, Google a déjà annoncé des solutions de contournement logicielles, notamment la « nécessité d’ajuster chaque haut-parleur individuellement au lieu d’utiliser le contrôleur de volume de groupe », et que les utilisateurs ne pourront plus ajuster le volume d’un groupe de haut-parleurs avec la bascule de volume de leur téléphone. Il attribue ce changement à « une décision de justice récente », dont vous pouvez tout lire ici.

Lorsque la nouvelle de la décision sur le brevet a éclaté, Google a déclaré à The Verge qu’il avait fait approuver des conceptions non contrefaisantes par l’ITC. Sonos a toutefois averti que Google pourrait devoir « dégrader ou éliminer les fonctionnalités du produit » pour être conforme, et cela semble certainement être ce qui se passe. Nous ne nous attendions pas nécessairement à ce que cela se produise si tôt, étant donné que Google a 60 jours pour mettre ses appareils en conformité.

Les changements semblent être une rétrogradation assez importante vers la fonction audio multi-pièces de Google qui vous permet de synchroniser les haut-parleurs ensemble et de les faire jouer tous en même temps. Par exemple, au lieu de pouvoir dire « Ok Google, règle le volume sur 40 % sur les haut-parleurs du salon », vous devrez modifier le volume pour chacun d’eux, à l’aide de l’assistant, de l’application Google Home ou d’un écran Nest Hub. .

Google indique également qu' »un petit groupe d’utilisateurs » devra utiliser une application spécifique pour configurer leurs appareils intelligents et les mettre à jour, et Google avertit les utilisateurs que si leur groupe de haut-parleurs contient des produits d’autres fabricants, ils peuvent avoir besoin d’être mis à jour au dernier firmware pour continuer à fonctionner dans le cadre de ce groupe de haut-parleurs. Google termine son article de blog en disant qu’il « s’efforcera de minimiser tout changement supplémentaire ».