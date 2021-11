Vos loisirs ou votre travail où vous voulez : cet ordinateur portable Asus Chromebook avec 8 Go de RAM ne coûte que 259 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un ordinateur portable de grande marque qui s’allume instantanément pour seulement 250 euros ? Accédez à votre travail ou à vos études où que vous soyez, avec ce Chromebook Asus à prix réduit.

Les ordinateurs portables Chromebook sont une excellente alternative à Windows ou MacOS. Ils travaillent avec Applications cloud de Google et ils suivent une philosophie similaire aux mobiles, puisqu’ils restent en mode veille et s’allument instantanément.

Vous pouvez obtenir le Ordinateur portable Asus Chromebook Z1500CN-EJ0400 avec une remise de 35%. Il est tombé à son prix minimum, il ne coûte que 259 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Chromebook Asus utilise le système d’exploitation Chrome OS de Google et des applications basées sur le cloud telles que Google Docs, Gmail, Gdrive, navigateur Chrome, etc. Mais il est également compatible avec la version en ligne d’Office, et d’autres. Il est conçu pour fonctionner connecté à Internet, bien qu’il fonctionne également hors ligne, de manière limitée.

Cet ordinateur utilise Chrome OS comme système d’exploitation. Il est très fin et léger, ne pèse que 1,43 kg et est idéal pour les étudiants en raison de sa sécurité et de sa polyvalence.

Il a un grand écran Full HD de 15,6 pouces, idéal pour travailler avec des applications PC. Et c’est très léger, il ne pèse que 1,4 kilos.

Intègre un Processeur Celeron N3350 double cœur, processeur graphique Intel HD Graphics 500, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Un autre matériel inclus dans ce PC est la connexion Double bande WiFi 5, Bluetooth et 4 connecteurs USB 3.0.

La batterie atteint une autonomie jusqu’à 9 heures d’utilisation continue. Il vous durera toute la journée sans stress.

Asus prend toujours soin de ses ordinateurs portables, en utilisant des matériaux légers et résistants comme l’aluminium, et des charnières qui ont résisté aux tests de 20 000 ouvertures.

Il est un ordinateur portable qui démarre instantanément, et avec assez de puissance pour n’importe quelle tâche de bureau ou pédagogique. Leur 8 Go de RAM Ils vous permettront également d’effectuer plusieurs tâches en toute simplicité.

