Vos managers n’aiment pas votre espace de travail flexible

Un certain nombre de managers qui travaillent pour vous n’aiment pas être obligés de gérer des équipes à distance. La gestion des télétravailleurs va à l’encontre de chaque fibre de leur être. Cela ressemble à l’opposé de tout ce qu’on leur a appris à faire en tant que leader et manager.

Si vous continuez à exiger de vos managers qu’ils adoptent des méthodes de travail à distance et flexibles, beaucoup d’entre eux chercheront la porte de sortie. Et en fait, plusieurs recherches très médiatisées ont montré récemment qu’un nombre record de personnes recherchent la porte de sortie – ce que les médias appellent la « grande démission ». La raison en est qu’ils ne sont pas équipés pour des méthodes de travail flexibles, qu’ils ne sont pas prêts pour cela et qu’ils ne savent pas comment.

Il y a quelques semaines, j’ai entendu parler d’un leader, un cadre intermédiaire, qui caractérisait cet état d’esprit. Il avait traité un certain nombre de demandes de travail à domicile lorsqu’il a convoqué une réunion d’équipe pour discuter de la situation. La discussion était une conversation à sens unique, qu’il a résumée plus tard par e-mail : « Étant donné que nous sommes un projet unique devant fournir un gros travail dans des délais serrés, ma préférence est d’avoir autant de personnes au bureau que possible. » Il a souligné que l’horaire de travail à domicile prévu serait minime.

Maintenant, si vous êtes conscient de l’ampleur de la demande de flexibilité parmi les employés, et de leur attente qu’ils soient soutenus pour travailler de manière flexible, vous pouvez imaginer à quel point cela s’est bien passé avec l’équipe de ce leader. Ils n’étaient pas contents. En fait, l’un d’eux était incrédule et s’est donné beaucoup de mal pour me raconter l’histoire.

Cette situation démontre quelque chose que j’ai vu depuis que j’ai commencé à travailler avec des dirigeants d’entreprise créant des lieux de travail flexibles en 2011. L’opportunité de flexibilité est seulement aussi bonne que la capacité de l’organisation dans un certain nombre de domaines. Au niveau le plus simple, ces capacités se situent dans les domaines de l’état d’esprit, de la réunion et de la mobilité.

D’après mon expérience, je pourrais faire une prédiction raisonnable que ce leader n’a pas développé son état d’esprit pour des méthodes de travail flexibles – il n’est pas à l’aise avec la gestion des travailleurs à distance. Il a probablement du mal à gérer en fonction des résultats et se retrouve à s’appuyer sur des indications d’engagement plus subjectives. Il est également probable qu’il n’ait pas développé sa capacité à tirer le meilleur parti des opportunités de communication en ligne qui aideraient son équipe à se rencontrer et à communiquer de diverses manières pour se connecter, collaborer et partager des informations. En fin de compte, il n’est pas à l’aise de gérer son équipe pendant qu’elle travaille à distance.

L’erreur la plus courante commise par les dirigeants en milieu de travail lorsqu’ils essaient d’établir des méthodes de travail flexibles est qu’ils ne parviennent pas à aborder toutes les parties de l’expérience en milieu de travail. Leur objectif a tendance à se concentrer sur une infrastructure matérielle pour créer la mobilité, laissant deux capacités critiques dans la poussière : 1) le bon état d’esprit pour des méthodes de travail flexibles, et 2) les bons comportements de réunion, qui englobent la communication.

Vous pourriez dire que la technologie n’est-elle pas la capacité la plus critique requise pour des méthodes de travail flexibles ? Bien sûr, la technologie est une fonction critique pour la flexibilité. Et la conception de l’espace de travail est également essentielle – les gens ne peuvent pas changer leur façon de travailler sans ces outils essentiels. Un membre de l’équipe de direction m’a une fois posé cette même question, lors d’une réunion avec ses pairs de la direction. Elle m’a demandé de confirmer que la technologie était le plus important de tous les catalyseurs. Je ne pouvais pas le faire, parce que ce n’est tout simplement pas le cas. La technologie est importante, mais seulement en tant que catalyseur d’une capacité clé. Néanmoins, les « trucs difficiles » qui permettent la mobilité sont là où les gens restent bloqués dans leur réflexion, c’est le point où leur curiosité sur la façon de créer des méthodes de travail flexibles a tendance à s’arrêter.

Certains dirigeants en milieu de travail ne se rendront pas compte de tout le travail qu’il y a à faire sur leurs deux autres capacités : la réunion et l’état d’esprit, car ils n’ont pas une compréhension claire de l’expérience actuelle en milieu de travail. Slack et McKinsey sont deux voix éminentes dénonçant la déconnexion entre ce que les dirigeants d’entreprise pensent que leurs employés vivent sur le lieu de travail et leur expérience réelle.

J’entends une autre objection à l’idée que la technologie et la conception de l’espace de travail suffisent à elles seules à créer des méthodes de travail flexibles. Ce point de vue est que le changement d’état d’esprit et les capacités de réunion sont faciles, ce qui peut être fait par les responsables du changement. J’aurai besoin d’un autre article de blog pour réfuter cette vue futile.

Alors, que pouvez-vous faire si vous avez des managers qui sont profondément mal à l’aise avec la gestion d’équipes à distance ?

Familiarisez-vous avec l’expérience de travail actuelle de vos gestionnaires et autres employés – dans quelle mesure se sentent-ils soutenus pour gérer ou travailler de manière flexible ?Passez en revue les opportunités d’apprentissage et de développement que vous avez offertes à vos gestionnaires, pour les aider à développer l’état d’esprit et les compétences qui leur permettront de gérer avec succès des équipes à distance.Envisagez une opportunité d’apprentissage par l’expérience, où les managers ont la possibilité de tester activement et d’adapter leurs compétences sur une période de quelques mois, avec un accès à un support. Nous intégrons cet apprentissage expérientiel dans notre approche de changement émergent.

Nous avons découvert qu’il est tout à fait possible de mettre en œuvre des méthodes de travail flexibles avec succès dans votre organisation, même si une partie de vos managers sont réticents à ce stade.

Auteur : Fontaine Nina

Nina Fountain travaille avec des leaders visionnaires avec la responsabilité de 250 personnes ou plus, pour libérer leur potentiel de lieu de travail hybride. Elle y parvient en travaillant avec des équipes de direction pour définir et mettre en œuvre leur lieu de travail hybride. Nina est à la pointe des lieux de travail à distance et flexibles depuis 2011, lorsqu'elle a dirigé…