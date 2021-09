Vos oreilles bourdonnent ? Les acouphènes peuvent être traités… ou masqués

22/09/2021 à 17h31 CEST

Ce ne sont pas des mots largement utilisés mais, malheureusement, avoir les oreilles qui sonnent est une maladie bien trop courante.

Les acouphènes, également appelés acouphène, sont cette sensation désagréable d’entendre des sons tels que des bourdonnements ou des bips, sans aucune source sonore externe pour les générer.

L’Association madrilène des personnes affectées par les acouphènes définit les acouphènes comme « entendre un bruit dans une ou les deux oreilles, ce qui interfère généralement avec une audition normale. Et ils sont fréquemment associés à d’autres symptôme liés à l’oreille interne comme la sensation d’oreille pleine, de déséquilibre ou de vertige, ainsi qu’une baisse de l’audition ».

Selon les dernières données de la Société espagnole d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SEORL-CCC), pas moins de 4 millions d’Espagnols souffrent de ces bips constants dans l’oreille. Un chiffre proche de celui utilisé par l’Organisation mondiale de la santé, qui évalue à 8% le pourcentage de la population mondiale qui souffre de ces bips constants.

Types d’acouphènes

Il en existe deux sortes :

Acouphènes aigus. Dans ce cas, les bips sont entendus pendant de courtes périodes et n’impliquent pas de perte auditive. De plus, ils disparaissent spontanément. Acouphènes chroniques. Ce sont ceux qui persistent plus de six mois. Ce type implique une perte auditive et peut même affecter la qualité du sommeil. Parce que c’est précisément dans ces moments où les acouphènes deviennent plus perceptibles. Et le silence de la nuit à la maison est rompu par un bip constant sans origine.

Les Dr José Manuel Morales Puebla, membre de la Commission d’otologie de la Société espagnole d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SEORL-CCC), souligne que les acouphènes sont divisés en continus et pulsatiles.

Les acouphènes pulsatiles Ils sont liés à des causes vasculaires, telles que des malformations ou des altérations à proximité du système auditif. Dans ce type d’acouphènes, le bip se présente sous forme de pulsations rythmiques,

« Les acouphènes pulsatiles peuvent être résolus par la chirurgie. Sauf pour ceux qui ont des acouphènes continus dus à une exposition prolongée au bruit. Dans ces cas, il est très difficile pour & rdquor; de disparaître, explique le Dr José Manuel Morales.

Et, est-ce que, les causes des acouphènes sont très variées : exposition continue à des bruits forts ou très forts, traumatisme, bouchon de cérumen & mldr;

Le danger des écouteurs

Le Dr Morales souligne l’importance d’une prise de conscience sociale des problèmes de pollution sonore.

Et il précise sur des questions aussi importantes que « il existe une législation pour que les écouteurs n’aient pas un rendement sonore excessif, car vous exposez l’oreille à une intensité de volume qui peut être nocive ».

Pour cette raison, explique le médecin, “les écouteurs antibruit sont intéressants, car ils empêchent de monter le volume dans la rue”.

La consommation de certains médicaments et certains problèmes vasculaires comme l’hypertension ou l’athérosclérose provoquent également ces bourdonnements. A noter également comme origine des lésions d’acouphènes dans les muscles cervicaux et temporo-mandibulaires.

Quelles sont les conséquences des acouphènes ?

Dans la plupart des cas, les acouphènes entraînent une perte auditive, une perte auditive, bien que parfois ils soient temporaires.

En plus de l’audition, ce type de maladie a un impact significatif sur les niveaux de stress et d’anxiété de la personne touchée, entraînant dans certains cas des insomnies ou une dépression.

L’oto-rhino-laryngologiste est le spécialiste qui doit effectuer un examen de l’oreille pour en déterminer l’origine et la gravité.

Dans le cas où ils ne disparaissent pas, le traitement le plus utilisé pour cette condition est la thérapie de rééducation (TRT), qui aide le patient à vivre avec les acouphènes.

Traitements

Voici les traitements les plus utilisés :

Médicaments. Les vasodilatateurs cérébraux réduisent l’intensité des acouphènes. Thérapie de rééducation (TRT). C’est le traitement le plus efficace. On l’estime avec un taux de réussite de 85 %. Il vise à empêcher ces bips d’être perçus consciemment. Masqueur. Appareil qui est placé comme s’il s’agissait d’une prothèse auditive mais qui émet des sons à basse fréquence pour « masquer & rdquor; acouphènes. Il est recommandé lorsqu’il s’agit de contractures, de mauvaise posture & mldr; Ce sont des patients atteints d’acouphènes aigus. C’est le traitement pour ceux qui ont des acouphènes continus, avec une perte auditive. Mais ce n’est pas une solution contre cette maladie.