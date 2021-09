Vos pieds sont-ils prêts pour cet automne ?

26/09/2021 à 20:57 CEST

Les automne il nous a sauté dessus presque sans nous en rendre compte. Fini les bretelles, les shorts et, bien que certains résistent encore, aussi les sandales. Chose que notre pieds ils remercieront.

Et c’est que l’été est la période de l’année où les pieds sont plus exposés et, par conséquent, plus exposés, ce qui augmente les chances qu’ils soient affectés par un certain type de maladie.

Selon l’Illustre Collège Officiel des Podologues de la Communauté Valencienne (ICOPCV), après la saison estivale autour du 75% des pathologies qu’ils traitent dans leurs consultations sont liés à des abus dans l’utilisation d’un chaussures inappropriées comme des sabots et des tongs ou de marcher pieds nus de manière excessive.

Entre les maux les plus courants que les professionnels de la podologie voient dans leurs consultations durant cette période de l’année comprennent :

Douleur à la cheville Gêne au niveau de la plante du pied, du cou-de-pied et de la voûte plantaire Une déshydratation excessive de l’ensemble du pied est également fréquente, des ongles émoussés ou cassés dus au contact quotidien avec l’eau et à l’utilisation de chaussures nues. , les callosités sont aggravées dans le cas des personnes qui utilisent généralement des modèles car en été, ils cessent de les utiliser.

Pour tout cela, « après l’été il est recommandé un examen par le podologue pour réaliser une podologie et ainsi éliminer les duretés, soigner les ongles et les talons, qui sont ceux qui souffrent le plus en été, examiner le pied pour exclure l’apparition de toute pathologie et, le cas échéant, appliquer le traitement approprié dès que possible pour éviter des conséquences qui s’aggravent avec le temps », explique Pilar Nieto, présidente de l’ICOPCV.

L’expert prévient également que, dans certains cas, cette la visite chez le podologue est indispensable. “C’est particulièrement important dans le cas des personnes diabétiques qui, ayant des neuropathies et ayant des difficultés à cicatriser, doivent être contrôlées pour éviter tout frottement ou impact sur le pied conduisant à un ulcère.”

Conseils pour environ 10 pieds cet automne

Une fois un examen complet par un podologue effectué, il y a quelques recommandations à suivre avant de revenir aux chaussures fermées :

Hydratez correctement les pieds pour éviter les ampoules, les crevasses et le dessèchement, notamment au niveau du talon. Séchez soigneusement les pieds. L’excès d’humidité provoque de multiples problèmes au niveau des pieds, il faut donc les sécher soigneusement en portant une attention particulière à l’espace entre les orteils afin d’éviter l’apparition de champignons et de bactéries.Choisissez bien vos chaussettes. Celles-ci doivent être en fibres naturelles, permettre une transpiration correcte du pied et ne pas appuyer sur la partie supérieure pour éviter les problèmes circulatoires.Vérifier les semelles intérieures de la chaussure. Lorsque les chaussures sont stockées plusieurs mois, les semelles intérieures peuvent être desséchées par la transpiration, usées ou déchirées.

Si les chaussures sont en bon état, il est recommandé de les changer en cas d’apparition de champignons ou d’inconfort lors de la marche. De plus, il faut vérifier les semelles et changer les embouts, s’ils sont abîmés, afin que les chaussures ne souffrent pas de leur usure.