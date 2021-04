VOS QUESTIONS: ASSURANCE MALADIE – Le Financial Express

Les entreprises privées et PSU sont réglementées par Irdai.

Par Prasun Sikdar

On m’a conseillé d’acheter une police d’assurance maladie standard qui est bon marché et qui donne toute la couverture. Devrais-je?

—Ajay Kumar

La police d’assurance maladie standard Arogya Sanjeevani a été conçue par Irdai et est disponible auprès de toutes les compagnies d’assurance. Dans cette politique, la couverture maximale est jusqu’à Rs 5 lakh et il y a une sous-limite sur le loyer de la chambre. Si vous avez besoin d’une politique allant jusqu’à Rs 5 lakh, c’est une bonne option. Cependant, vous devez toujours tenir compte de l’inflation croissante et y être prêt. La police que vous choisissez doit être dans une perspective à long terme – une police dont la couverture n’est pas insuffisante même lorsque vous avez 65 à 70 ans. Regardez les couvertures qui n’ont pas de plafonnement.

Mes parents ont plus de 60 ans et n’ont actuellement aucune assurance maladie. Dois-je les inclure dans ma politique de groupe de bureau ou acheter une politique distincte pour eux?

—Deepak Rastogi

Vous avez les deux options. L’avantage d’une politique de groupe est qu’elle n’a pas de période d’attente pour ses membres. Cependant, si votre employeur décide d’arrêter la couverture collective pour les parents ou vous demande d’en supporter le prix ou si vous changez d’emploi et rejoignez une entreprise qui n’a pas de couverture parentale, il peut se retrouver sans couverture. Opter pour une police fraîche au détail sera soumis aux règles de souscription de la compagnie d’assurance et peut également nécessiter des tests médicaux. Il y aura également des périodes d’attente et une quote-part d’âge. Assurez-vous de déclarer toutes les conditions médicales présentes / passées et les antécédents d’hospitalisation. Dans une politique de vente au détail, vos parents auront une couverture pour eux-mêmes et il y aura un avantage fiscal jusqu’à `50 000 en vertu de l’article 80D. Vous pouvez opter pour une combinaison de plan de base et de plan complémentaire afin de ne pas dépenser beaucoup pour la prime.

Je ne suis pas satisfait de ma police d’assurance maladie privée et je souhaite la transférer à une société gouvernementale comme New India Assurance. Comment puis-je le faire et la structure des primes sera-t-elle la même?

—RS Reddy

Les entreprises privées et PSU sont réglementées par Irdai. Les mêmes règles s’appliquent aux deux. La structure des primes varie d’un produit à l’autre et d’une entreprise à l’autre. Vous pouvez demander le transfert 45 jours avant la date d’échéance de votre renouvellement actuel et vous assurer que l’activité est terminée dans les délais.

(Le rédacteur est MD & CEO, ManipalCigna Health Insurance. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com)

