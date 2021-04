Vos questions: Fonds communs de placement – Est-il sécuritaire d’investir dans des fonds d’actions internationales?

Peu de ces fonds suivent également une stratégie d’investissement passive, dans laquelle ils répliquent un indice mondial particulier.

Est-il sûr d’investir dans des fonds d’actions internationales par le biais d’un fonds commun de placement indien ici?

—Jayant Kumar

Les sociétés de fonds communs de placement en Inde sont réglementées par le Securities and Exchange Board of India (SEBI), et la licence de gestion de telles sociétés est accordée après la diligence raisonnable requise par le régulateur. Par conséquent, les fonds d’actions internationales proposés par ces sociétés de fonds sont à l’abri du risque de fraude. Cependant, comme les autres investissements, ils sont soumis à un risque d’investissement et, par conséquent, le capital investi est également à risque, comme tout autre fonds d’actions nationales. Les fonds internationaux offrent la possibilité de diversifier votre portefeuille à travers les zones géographiques en vous exposant à divers moteurs de croissance économique.

Il existe deux sources de rendements de portefeuille à savoir. rendement basé sur l’actif et rendement de la devise. En plus du rendement basé sur l’actif sous-jacent, ces fonds gagnent également si la roupie indienne se déprécie par rapport à la devise dans laquelle les actifs sous-jacents sont libellés. Par conséquent, les fonds internationaux devraient faire partie intégrante de votre allocation de portefeuille, car ils offrent une couverture contre la dépréciation de la devise. L’exposition aux fonds internationaux pourrait représenter environ 5 à 25% de votre portefeuille en fonction de votre horizon d’investissement et de l’adéquation au risque.

Récemment, les fonds internationaux ont attiré l’attention car ils ont surperformé les fonds nationaux au cours des 2-3 dernières années. Au cours de la dernière décennie également, les marchés développés ont surperformé les marchés émergents avec une bonne marge. Certains fonds investissent directement dans des titres des régions respectives, tandis que certains sont des fonds nourriciers qui à leur tour investissent dans la société mère domiciliée au niveau international par le biais du fonds de fonds (FoF). Les autres fonds proposés sont ceux qui investissent dans les matières premières, les mines, l’agriculture, etc. Peu de ces fonds suivent également une stratégie d’investissement passive, dans laquelle ils suivent un indice mondial particulier.

Tout en investissant dans des fonds internationaux, vérifiez les évaluations en vigueur des régions sous-jacentes dans lesquelles le fonds investit. Les investisseurs qui investissent dans des fonds nourriciers doivent également tenir compte des frais du fonds mère sous-jacent. Les fonds internationaux (même s’ils sont fondés sur des actions) sont imposés comme les fonds à revenu fixe, c’est-à-dire que les plus-values ​​à long terme (période de détention de plus de trois ans) sont imposées à 20% après indexation des coûts et au taux marginal d’imposition pour gains à court terme.

L’auteur est directeur, Conseil en investissement, Conseiller en investissement Morningstar (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.