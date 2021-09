Vos questions (fonds communs de placement) : optez pour des fonds d’actions et de titres à revenu fixe pure-play pour un meilleur contrôle de l’allocation d’actifs

in

Par Dhaval Kapadia

Je souhaite investir avec un objectif de croissance à long terme pour mes deux petites-filles mineures. Veuillez expliquer les avantages des fonds à avantage équilibré.

—VD Bhog

Les fonds à avantage équilibré sont une catégorie de fonds hybrides, suivant une approche d’allocation d’actifs avec la flexibilité d’investir de manière dynamique dans les actions et les titres à revenu fixe en fonction des opinions du gestionnaire de fonds sur toutes les classes d’actifs. Les appels d’allocation d’actifs sont effectués par le gestionnaire de fonds à sa seule discrétion, évitant ainsi aux investisseurs de décider eux-mêmes de leur allocation d’actifs. Pour réduire le risque de tirage pendant les phases de marché volatiles ou défavorables, ces fonds peuvent également réduire la position nette en actions en couvrant certaines des positions longues en actions s’ils estiment que les marchés actions sont bien valorisés.

Ils maintiennent une exposition brute d’au moins 65% aux actions, afin de conserver la fiscalité favorable des actions. Quelques fonds de cette catégorie gèrent leur allocation dans une fourchette serrée, tandis que pour certains l’allocation est gérée de manière dynamique avec une allocation actions évoluant fortement à la hausse ou à la baisse selon la conviction du gérant sur les marchés actions. De tels changements brusques exposent les investisseurs au risque des compétences du gestionnaire à lire le marché avec précision, et peuvent avoir un impact sur l’allocation d’actifs réelle par rapport à celle qu’il recommande. Pour mieux contrôler l’allocation d’actifs, vous pouvez opter pour des fonds d’actions et de titres à revenu fixe puristes en fonction de votre allocation d’actifs recommandée, en fonction de votre appétit pour le risque.

J’investis dans les actions SIP depuis cinq ans. Combien puis-je racheter de mes investissements et y aura-t-il maintenant des frais de sortie ?

—Umesh Balhara

Les SIP sont un mode d’investissement facilitant les investissements périodiques à intervalles réguliers, permettant à un investisseur de moyenner le coût de ses investissements. Les investissements SIP peuvent être retirés à tout moment, à moins que les parts ne soient soumises à une période de blocage. Gardez également à l’esprit les frais de sortie de charge s’ils sont rachetés pendant la période de sortie de charge. Notez que les unités achetées dans le cadre de chaque tranche SIP sont soumises à une période de blocage ou de sortie de charge (le cas échéant) à compter de la date de cette tranche. Le produit racheté serait soumis à l’impôt sur les plus-values ​​(court ou long terme) en fonction de la durée de détention.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance

