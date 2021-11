Vos questions : fonds communs de placement : placez 70 % de votre portefeuille de titres à revenu fixe dans des fonds à court terme de haute qualité de crédit

Pour des périodes de détention plus courtes (jusqu’à trois ans), les gains sont ajoutés au revenu et imposés au taux marginal d’imposition.

Que sont les fonds de duration et combien d’argent peut-on investir dans de tels fonds et pour quelle période ?

—Aman Kapoor

Un investisseur obligataire doit allouer une exposition à différentes catégories de fonds de dette (dette à court terme, dette à moyen et/long terme et crédit) en fonction de son allocation d’actifs recommandée, qui à son tour dépend de son appétit pour le risque. Les fonds à plus courte durée (courte durée, BPSU, obligations d’entreprise, etc.) offrent un rendement accumulé et soumettent les investisseurs à un risque de marché à marché relativement plus faible. Les fonds à plus longue durée (moyenne à longue, longue durée, etc.) offrent un rendement plus élevé compensant les investisseurs pour le risque de maturité (duration) et présentent une opportunité d’appréciation du capital significative dans un cycle de taux d’intérêt en baisse.

Cependant, ceux-ci offriraient des performances modérées au cas où les taux d’intérêt se déplaceraient vers le nord. Les fonds qui s’exposent à des titres d’entreprise offrent un rendement supplémentaire pour compenser les investisseurs qui prennent un risque de crédit.

Les investisseurs devraient idéalement suivre une approche cœur-satellite, avec le cœur (70 %) du portefeuille investi dans des fonds de qualité de crédit élevée (plus sûrs) à plus courte durée afin de minimiser les risques de crédit et de durée, tandis que la partie satellite du portefeuille peut être allouée à fonds à plus longue durée et à risque de crédit. Les investisseurs prenant des appels tactiques en fonction de leurs anticipations sur les différents segments de la courbe des taux, peuvent allouer une exposition plus élevée au segment non essentiel du portefeuille.

Les fonds à revenu fixe sont également sujets au risque de perte en capital, comme en témoignent les récents événements de marché au cours des deux ou trois dernières années, qui ont vu des démarques significatives de plusieurs fonds de dette à la suite de dégradations et de défaillances de divers émetteurs. Diversifiez les avoirs entre deux ou plusieurs fonds et/ou maisons de fonds pour éviter la concentration sur les appels liés aux taux d’intérêt/crédit d’un gestionnaire de fonds/de la maison de fonds.

Pour bénéficier d’une fiscalité avantageuse par rapport aux FD bancaires, les investisseurs doivent chercher à investir sur des périodes de détention supérieures à trois ans. Pour les durées de détention supérieures à trois ans, les plus-values ​​sont taxées à 20 % (hors cess et hors surcharge) après indexation des charges, contrairement au taux marginal d’imposition en cas de FD. Pour des périodes de détention plus courtes (jusqu’à trois ans), les gains sont ajoutés au revenu et imposés au taux marginal d’imposition.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

