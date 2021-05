Vos questions – Fonds communs de placement: Pour les fonds liquides, vérifiez le ratio des frais, le rendement et la qualité de crédit du portefeuille

Pour un horizon de placement de trois mois ou plus, pensez également aux fonds à très court terme, qui, avec une maturité / durée de portefeuille légèrement plus élevée (3-6 mois), offrent des rendements plus élevés.

Est-il prudent de conserver mes fonds d’urgence dans des fonds liquides maintenant, car les rendements sont très faibles?

—AK Dharamraja

Les fonds liquides investissent dans des titres de créance et du marché monétaire avec des échéances allant jusqu’à 91 jours. Par conséquent, leurs rendements suivraient généralement les taux d’intérêt à court terme en vigueur. De plus, en raison de la nature à court terme des instruments détenus, toute incidence des variations de taux d’intérêt sur leur évaluation est négligeable. Les taux d’intérêt et les prix des obligations partagent une relation inverse.

En termes de qualité de crédit des portefeuilles sous-jacents, les fonds liquides investissent principalement dans des titres notés AAA et équivalents. Ces derniers temps, en raison d’une augmentation des taux d’intérêt à court terme sur le marché obligataire, les rendements des fonds liquides se sont légèrement améliorés. Tout en investissant, vérifiez la qualité du crédit du portefeuille, le ratio des frais et le rendement. Pour un horizon de placement de trois mois ou plus, pensez également aux fonds à très court terme, qui, avec une maturité / durée de portefeuille légèrement plus élevée (3-6 mois), offrent des rendements plus élevés.

Quelle devrait être la période idéale de détention dans un fonds obligataire dynamique et investir dans de tels fonds est-il risqué dans la situation actuelle?

—Suraj Gangwar

Les fonds obligataires dynamiques ont la capacité / la flexibilité d’investir dans des obligations ou des titres d’État à travers des tranches de duration en fonction des opinions du gestionnaire de fonds. Si le gérant pense que les taux d’intérêt à long terme baisseraient, il peut investir dans des obligations / titres d’État à longue durée pour bénéficier d’une baisse des taux d’intérêt. À l’inverse, s’il estime que les taux d’intérêt devraient augmenter, il peut réduire la durée du portefeuille. On sait parfois que les gestionnaires acceptent également les appels de crédit dans ces stratégies, c’est-à-dire qu’ils investissent dans des obligations moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Compte tenu de la grande flexibilité du mandat, les fonds obligataires dynamiques peuvent être considérés comme des fonds de dette «tous temps» et peuvent être détenus pendant de longues périodes telles que trois à cinq ans, voire plus. Tout en investissant, il faut évaluer les compétences du gestionnaire; un indicateur pourrait être de comprendre dans quelle mesure ils ont traversé divers cycles de taux d’intérêt dans le passé. Il convient également de tenir compte de la qualité du crédit du portefeuille sous-jacent et de savoir si cela correspond bien à son point de vue, du ratio des frais et de la structure de charge de sortie (le cas échéant).

L’auteur est directeur, Conseil en investissement, Conseiller en investissement Morningstar (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

