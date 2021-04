Vos questions – Fonds communs de placement: respectez votre allocation d’actifs stratégique malgré la volatilité des marchés

Les investisseurs devraient idéalement s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique qui dépend à son tour de leur appétit pour le risque.

Je constate de nombreuses fluctuations dans la valeur totale de mes placements en actions effectués par le biais du SIP. Dois-je en racheter pour minimiser la perte alors que je n’ai pas besoin d’argent maintenant?

—Rajiv Bhushan

Les actions sont la classe d’actifs la plus favorisée pour la création de richesse à long terme, avec le potentiel de générer des rendements corrigés de l’inflation supérieurs à ceux des titres à revenu fixe. Les actions sont plus volatiles que la plupart des classes d’actifs, avec même une possibilité de perte en capital ou de retrait à court terme. Cependant, à mesure que la période de détention augmente, le risque de perte en capital diminue.

Plus récemment, les marchés ont fait face à une certaine résistance au milieu de la réservation de bénéfices à des valorisations élevées, des préoccupations concernant la hausse des taux d’intérêt et une résurgence des infections à Covid -19 au pays et dans le monde. Les récents événements du marché ont entraîné une volatilité accrue qui se reflète également dans les fluctuations de la valeur marchande de vos placements.

Vous devez continuer à rester investi si vous avez un horizon de placement long, et pouvez même chercher à allouer davantage lorsque de telles corrections se produisent, car celles-ci présentent une opportunité d’acheter des parts à des prix moins chers. Les investisseurs devraient idéalement s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique qui dépend à son tour de leur appétit pour le risque (capacité et volonté de prendre des risques) et ne pas essayer de chronométrer les marchés.

J’ai investi dans deux fonds d’actions depuis plus de huit ans. Je veux échanger de l’argent chaque mois. Comment puis-je retirer l’argent chaque mois et quelles seront les implications fiscales du retrait?

—Alok Sharma

Vous pouvez opter pour le retrait d’une partie de votre corpus accumulé via la voie du plan de retrait systématique (SWP). Le produit du rachat est soumis à l’impôt sur les plus-values ​​(court terme ou long terme) en fonction de la période de détention et de l’orientation des classes d’actifs du dispositif investi (actions / titres à revenu fixe / matières premières). Étant donné que vous avez investi dans des plans d’actions pendant plus de huit ans, les montants de retrait correspondant aux parts détenues sur un an seraient susceptibles d’attirer un impôt sur les plus-values ​​à long terme au taux de 10% (hors cess, et tout supplément le cas échéant) sur les plus-values plus de Rs 1 lac par an. Pour les parts détenues pendant des périodes allant jusqu’à un an, l’impôt à court terme sur les plus-values ​​est prélevé à 15%.

