Vos questions : Fonds communs de placement – Restez investi sur le marché pour bénéficier de la puissance de la capitalisation

J’ai investi dans un fonds de moyenne capitalisation via SIP au cours des trois dernières années. Dois-je racheter certaines unités car j’ai de très bons rendements ?

—Vivek Kashyap

Depuis les creux de mars 2020, les actions ont fortement rebondi grâce à l’excédent de liquidités et à l’optimisme quant à la reprise économique dans le cadre du déploiement de vaccins pour atténuer la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des valorisations riches, en particulier dans le segment des moyennes et petites capitalisations. Le marché au sens large (S&P BSE 500 TR INR) a généré 124 % au 16 juillet 2021, tandis que le segment des moyennes capitalisations (S&P BSE Midcap TR INR) a généré 141% et le segment des petites capitalisations (S&P BSE Smallcap TR INR ) a livré un rendement de 201%. Cependant, sur une base de 3 ans, l’écart de performance entre les segments de capitalisation boursière n’est pas très marqué, le segment des grandes capitalisations affichant un rendement annualisé de 14,83 %, tandis que les segments des moyennes et petites capitalisations affichent 16,69 % et 19,99 %, respectivement.

Les marchés boursiers réagissent à divers facteurs économiques nationaux et mondiaux et connaissent souvent des cycles brusques avec à la fois de fortes phases de hausse et des phases de baisse. Sur des horizons longs (10 ans et plus), les actions devraient générer environ 4 à 5 % sur le taux d’inflation à long terme. Maintenez un portefeuille d’actions diversifié avec une allocation prédominante au segment des grandes capitalisations suivie d’une allocation aux segments des moyennes et petites capitalisations en fonction de votre appétit pour le risque. Vous pouvez continuer à investir si votre allocation actuelle au segment des moyennes capitalisations est conforme à votre mix recommandé et que l’horizon d’investissement est long. Vous pouvez même chercher à allouer davantage lorsque des corrections ont lieu.

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique à long terme qui dépend à son tour de leur appétit pour le risque et ne pas essayer de chronométrer les marchés. Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs vers les pondérations cibles en cas de dérive significative due aux mouvements du marché. Le retrait de tout corpus réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré et vous pourriez perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement. Il faut rester investi en actions pour profiter des avantages de la capitalisation et « le temps passé sur le marché est plus important que le timing du marché ».

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

