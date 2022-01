Vos questions (fonds communs de placement) : risque de concentration ? Diversifiez votre SIP sur 2-3 fonds

Vous devrez enregistrer les SIP séparément pour investir dans différents fonds. Il est conseillé de diversifier les investissements entre 2 ou 3 fonds pour atténuer la concentration sur le style/les paris d’un AMC ou d’un gestionnaire de fonds particulier.

Comme je souhaite investir Rs 20 000 chaque mois dans un plan d’investissement systématique (SIP), dois-je investir dans trois comptes SIP pour diversifier le portefeuille ?

—Raminder Singh

Vous devrez enregistrer les SIP séparément pour investir dans différents fonds. Il est conseillé de diversifier les investissements entre 2 ou 3 fonds pour atténuer la concentration sur le style/les paris d’un AMC ou d’un gestionnaire de fonds particulier.

Existe-t-il un système de fonds communs de placement où l’argent passe automatiquement en actions lorsque les marchés montent et devient de la dette pendant un certain temps lorsque les marchés baissent ?

— Jitendra Kumar

Les fonds « Allocation d’actifs dynamiques / Avantage équilibré » offrent à un gestionnaire de fonds la possibilité de passer des actions aux titres à revenu fixe en fonction de sa perception des valorisations du marché. La plupart des régimes de cette catégorie ont la possibilité de maintenir une exposition aux actions de l’ordre de 65 à 100 % en actions (le reste en titres à revenu fixe), tandis que quelques régimes ont la possibilité de passer entièrement des actions aux titres à revenu fixe.

Cependant, pour maintenir la fiscalité favorable des actions, les gérants de fonds ne descendent pas en dessous de 65% en actions. En règle générale, ces fonds investissent une partie dans des stratégies d’arbitrage d’actions qui sont neutres vis-à-vis du marché au cas où le gestionnaire n’aurait pas une vision positive du marché ou en raison de valorisations pour répondre à l’exigence de 65 %.

Les « fonds hybrides » sont une autre classe

des fonds qui peuvent accepter des appels d’allocation d’actifs en fonction de leurs anticipations de valorisation. Cependant, l’exposition aux actions de ces fonds est limitée à une fourchette beaucoup plus étroite par rapport aux fonds d’allocation d’actifs dynamiques.

Comment puis-je retirer de l’argent de mon SIP alors que je suis actuellement confronté à une pénurie de liquidités ?

—RS Joshi

Vous pouvez retirer vos investissements périodiquement, sauf s’ils sont en période de blocage. Vous pouvez retirer via la voie SWP (plan de retrait systématique) en rachetant un montant fixe à une fréquence donnée. Vous pouvez également retirer un montant forfaitaire via une demande de rachat. Les fonds ont généralement des montants de retrait minimum spécifiés dans leurs documents d’information. Assurez-vous que les unités retirées ne sont pas sous la période de charge de sortie.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

