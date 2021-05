Vos questions – Fonds communs de placement: vous pouvez retirer de l’argent d’ELSS après la période de blocage et le réinvestir

Les maisons de fonds ne déduisent aucun impôt sur les gains en capital, sauf pour les investissements effectués par les NRI où TDS est applicable.

J’investis dans ELSS depuis cinq ans. Le blocage étant de trois ans, puis-je retirer mon investissement de la première année et réinvestir le montant?

—KS Singh

Oui, puisque l’investissement ELSS a terminé cinq ans, vous pouvez retirer l’investissement de la première année et le réinvestir. L’impôt sur les plus-values ​​à long terme serait applicable pour les plus-values ​​de plus de Rs 1 lakh au cours d’un exercice. Si le réinvestissement est dans un fonds ELSS, un nouveau lock-in de trois ans serait applicable sur celui-ci. Si l’objectif est de créer de la richesse à long terme avec des investissements en actions, il est préférable de faire de nouveaux investissements dans le portefeuille au lieu de retirer et de réinvestir le même.

Si je retire de l’argent de mes placements forfaitaires, dois-je calculer les gains en capital et en payer le montant ou est-ce que la maison de gestion déduira le montant des gains en capital?

—Ramesh Anand

Oui, le calcul de l’impôt sur les plus-values ​​et le paiement (le cas échéant) sur les retraits d’investissement dans un fonds commun de placement doivent être effectués par l’investisseur. Les maisons de fonds ne déduisent aucun impôt sur les gains en capital, sauf pour les investissements effectués par les NRI où TDS est applicable.

Si je retire plus de Rs 1 lakh de mes parts de fonds commun de placement, dois-je payer de l’impôt sur les gains en capital?

—CR Ranjan

Pour les capitaux propres, l’impôt sur les plus-values ​​doit être payé sur les plus-values ​​supérieures à Rs 1 lakh et non sur le montant retiré. Pour la dette, l’impôt sur les plus-values ​​est applicable si l’investissement a été détenu plus de trois ans, et est imposé à 20% après indexation des coûts ou à 10% sans indexation. S’ils sont détenus pendant moins de trois ans, les gains sont ajoutés au revenu et imposés au taux marginal d’imposition, le cas échéant.

Comment puis-je économiser sur le ratio des frais en investissant dans un plan direct?

—Aditya Kapoor

Un plan direct est celui qu’un investisseur achète directement auprès du fonds commun de placement. Étant donné qu’aucun intermédiaire n’est impliqué dans cette transaction, l’AMC n’a pas à payer de commission ni de frais de suivi. Si vous investissez dans une banque enregistrée comme distributeur, vous investissez dans un plan régulier (avec un ratio de frais plus élevé) et non un plan direct (avec un ratio de frais inférieur). D’un autre côté, si la banque est un conseiller en placement inscrit, l’investissement pourrait être dans le régime «direct».

L’auteur est directeur, Conseil en investissement, Conseiller en investissement Morningstar (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

