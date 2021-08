Vos questions (impôt sur le revenu) : agrégat de tous les revenus de dividendes imposables sous « autres sources »

in

Vous devez déclarer les revenus d’intérêts provenant d’obligations libres d’impôt et de PPF dans votre RTI en tant que revenus exonérés dans l’« annexe EI ».

Par CHIRAG NANGIA

Le dividende déclaré sur les actions est-il imposable à partir de l’exercice 2020-21 ? Dans le formulaire 26AS, le montant du dividende que j’ai reçu sur les actions est reflété et aucun TDS n’est affiché. Le TDS n’est-il pas déduit si le montant du dividende est inférieur à 5 000 Rs ?

—MM Pisat

Les dividendes déclarés et distribués à compter du 1er avril 2020 sont imposables entre les mains des actionnaires bénéficiaires. Ces revenus de dividendes sont soumis à un TDS de 10%, si le montant reçu dépasse 5 000 Rs en un an. Lors du dépôt du RTI, vous devez divulguer le montant total de tous les revenus de dividendes gagnés au cours de l’exercice sous la rubrique « autres sources », le TDS ainsi déduit (reflété dans le formulaire 26AS) sera autorisé en tant que crédit de l’impôt final à payer.

Pour AY2021-22, mon employeur a indiqué un salaire brut de Rs 8 lakh. Il n’y a pas de rupture pour la base/DA, HRA dans la partie B. Puis-je montrer le salaire dans différentes parties pour demander un remboursement et produire un ITR-1 ?

—GS Nanda

Vous ne devez pas demander de déduction/exonération d’indemnités non réellement perçues. Les détails véridiques et exacts du revenu doivent être divulgués dans le RTI. Afin d’économiser de l’impôt, vous pouvez investir dans des instruments d’économie d’impôt. En outre, pour les personnes qui ne reçoivent pas de HRA, le loyer payé peut être réclamé en vertu de l’article 80GG, sous réserve des limites et des conditions qui y sont spécifiées.

l Dans ITR-2 pour AY 2021-22, deux types de dividendes sont donnés. Laquelle s’applique aux dividendes reçus d’actions indiennes ?

— Rajendra Thakur

Les revenus de dividendes provenant d’actions d’une société indienne, détenus en tant qu’investissement sont imposables sous la rubrique « autres sources » et vous devrez les déclarer sous les revenus de dividendes [other than (ii)] dans la déclaration de revenus.

Mon salaire annuel est inférieur à Rs 50 lakh. Je reçois une plus-value à long terme des fonds communs de placement et des intérêts des obligations libres d’impôt et des PPF. Quel formulaire RTI dois-je déposer ?

—Neeraj Gupta

Pour FY21, vous pouvez divulguer les détails des revenus gagnés dans ITR-2. Les revenus des plus-values ​​à long terme doivent être déclarés dans le « Schedule CG », les revenus d’intérêts doivent être déclarés dans le « Schedule OS », c’est-à-dire les revenus provenant des « autres sources ». Vous devez déclarer les revenus d’intérêts provenant d’obligations libres d’impôt et de PPF dans votre RTI en tant que revenus exonérés dans l’« annexe AE ».

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

