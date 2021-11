Vos questions (impôt sur le revenu) : comprendre la raison de l’avis d’impôt sur le revenu avant de produire une déclaration rectifiée

Le remboursement anticipé d’un prêt immobilier n’entraîne pas d’avantages spécifiques alors que l’avantage de remboursement de crédit immobilier est prévu.

Par Chirag Nangia

J’ai reçu un avis de retour défectueux, que j’ai rectifié et déposé à nouveau. J’ai à nouveau reçu un tel avis. Que dois-je faire?

—Jayant Kaushik

Vous devez d’abord comprendre la raison pour laquelle de tels avis de retour défectueux sont émis. Toute action curative ou dépôt de retour ne pourra être conseillé qu’après avoir compris ce motif. Si un tel défaut ne peut pas être rectifié pour une raison indépendante de la volonté de l’évalué, une demande nécessaire peut être requise auprès des autorités fiscales concernées expliquant la difficulté et leur demandant de considérer la déclaration comme une « déclaration valide ». L’aide d’un expert-comptable professionnel ou d’un fiscaliste peut être sollicitée en la matière.

Comment payer l’impôt anticipé sur les intérêts que je gagne sur mes dépôts bancaires ?

—VK Karthik

Tous les contribuables sont tenus de payer un impôt anticipé trimestriellement aux taux prescrits et avant les dates d’échéance prescrites. Cependant, veuillez noter que l’impôt anticipé n’est pas requis par une personne physique résidente s’il est âgé de 60 ans ou plus à un moment quelconque au cours de l’année précédente et qui n’a pas de revenu d’entreprise. Les échéances de paiement de l’acompte sont le 15 juin (15% de l’acompte à payer), le 15 septembre (45% de l’acompte à payer), le 15 décembre (75% de l’acompte à payer) et le 15 mars (100 % de l’acompte à payer) à payer) de l’année précédente concernée.

Y a-t-il un avantage fiscal pour le remboursement anticipé d’un prêt immobilier ?

—Harshad Patil

Le remboursement anticipé d’un prêt immobilier n’entraîne pas d’avantages spécifiques alors que l’avantage de remboursement de crédit immobilier est prévu. Cependant, ces prestations diffèrent en fonction du moment du remboursement du prêt, c’est-à-dire qu’elles sont versées avant ou après l’acquisition du bien. Si le remboursement est effectué après l’acquisition/la construction, le montant total du principal payé au cours d’un exercice peut être déduit du revenu total brut en vertu de l’article 80C avant le calcul du revenu net imposable. Le paiement des intérêts peut être réclamé comme déduction en vertu de l’article 24, jusqu’à 2 lakh Rs pour la propriété indépendante à condition que la construction soit achevée dans les cinq ans à compter de la fin de l’exercice lorsque la propriété a été achetée/construite.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

