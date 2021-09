Vos questions : Impôt sur le revenu – Déclarer les intérêts du compte d’épargne postale, PPF, MIS en ITR

in

Par Chirag Nangia

Doit-on déclarer les intérêts du compte d’épargne des bureaux de poste, du PPF et du régime de revenu mensuel (MIS) dans l’ITR ? Si oui, sous quelle rubrique et quelle forme de RTI ?

—Amitesh Kumar

Un contribuable est tenu de divulguer les revenus de toutes sources lors du dépôt d’un RTI, même si une déduction/exemption est disponible concernant ces revenus. Vous devez donc déclarer les intérêts du compte d’épargne, du PPF et du MIS dans le RTI. Les revenus d’intérêts du compte d’épargne dans le bureau de poste et le MIS sont censés être déclarés dans le « Schedule OS », tandis que les intérêts du PPF (étant exonérés) doivent être déclarés en tant que « autres revenus exonérés » dans l’annexe EI du formulaire ITR correspondant. Ces horaires sont les mêmes dans tous les RTI.

ITR 1 peut être déposé si votre revenu total est jusqu’à Rs 50 lakh et comprend uniquement les revenus provenant des salaires, une propriété de la maison, d’autres sources (intérêts, etc.) et des revenus agricoles jusqu’à Rs 5 000. Si vous avez également des revenus sous la rubrique « gains en capital », vous devrez déclarer les détails de vos revenus dans le RTI 2. Alternativement, si vous tirez des revenus d’une entreprise/profession, la divulgation devra être faite dans le RTI 3. Section 80TTA permet à un particulier de réclamer la déduction des intérêts gagnés sur les comptes d’épargne détenus auprès d’une banque, d’une société coopérative ou d’un bureau de poste, jusqu’à Rs 10 000. Dans le cas des personnes âgées, cette limite est augmentée jusqu’à Rs 50 000 conformément à la section 80TTB. Ces déductions peuvent être réclamées lors du dépôt du RTI.

l J’ai payé 2 lakh par an pendant 10 ans pour un régime de retraite où je peux convertir 1/3 qui est libre d’impôt et le solde doit être investi dans une pension mensuelle. La valeur du fonds est de 33 lakh. La partie commuée du corpus (`11 lakh) est-elle exonérée d’impôt ou 1/3 de la prime payée (`6.66 lakh) est-elle exonérée d’impôt ?

-Un Ramanujam

La valeur de rachat de la pension reçue par les employés du gouvernement est entièrement exonérée. Cependant, la valeur de rachat de la pension reçue par tout autre employé serait exonérée de la manière suivante :

a) les cas où l’employé reçoit une gratification – valeur de rachat de 1/3 de la pension à laquelle l’employé a normalement le droit de recevoir

b) dans tout autre cas- La valeur de rachat de 1/2 de la rente à laquelle l’employé a normalement droit.

Par conséquent, si vous recevez une gratification, 1/3 du corpus sera exonéré d’impôt.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

