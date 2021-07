De plus, il n’y a pas de procédure formelle prescrite pour la nomination du karta dans un HUF.

Par Chirag Nangia

Il n’est pas clair où nous devrions afficher les dividendes des fonds communs de placement (pas les gains en capital) dans les formulaires de RTI pour l’AY 2021-22. Précisez s’il vous plaît.

— S Natarajan

Les revenus de dividendes sont classés en tant que revenus d’« Autres sources », en conséquence, pour l’AY 2021-22, ils peuvent être déclarés dans le « Schedule OS », sous la rubrique « revenus bruts imposables aux taux normaux applicables ». Cliquez sur « ajouter des détails », spécifiez la nature du revenu en tant que « dividendes bruts » et entrez le montant du revenu.

Après la mort d’un karta, qui est le prochain karta – le fils aîné ou l’épouse du karta ? (b) Quel processus doit être suivi pour changer le karta dans les dépôts bancaires, les comptes demat, etc. ? (c) La réponse sera-t-elle différente si une karta existante, toujours vivante, doit être remplacée par un autre membre en tant que karta ? — Rajesh B Shah.

(a) En cas de disparition du karta d’un HUF, le coparcener survivant le plus âgé suivant dans la famille devient automatiquement le karta. Une fille peut devenir une karta du HUF si elle est la copartenaire la plus âgée de la famille. Cependant, l’épouse de karta décédée ne peut pas devenir karta puisqu’elle n’est pas copartenaire du HUF.

(b) En cas de décès d’une karta, une déclaration des membres faisant partie du HUF ainsi que l’acte de décès de la karta décédée peuvent être mandatés par les banques afin de donner effet au changement de nom de la karta dans le compte bancaire de HUF. Vous devrez peut-être obtenir un affidavit cum indemnité des membres survivants et des héritiers légaux avec deux garants confirmant leur acceptation à l’un des membres en tant que nouvelle karta. Par la suite, les banques permettront à la nouvelle karta de continuer à gérer le compte existant. Pertinemment, une procédure similaire devra être suivie dans les cas où le compte doit être fermé et le solde du compte doit être versé à la nouvelle carte.

De plus, afin de transmettre les titres dans le compte de la nouvelle karta, une demande conjointe accompagnée d’un ensemble de documents prescrits doit être déposée auprès du participant dépositaire.

(c) Le coparcener adulte le plus âgé (chef de famille) d’un HUF est connu sous le nom de karta. Une karta existante ne peut pas être remplacée par un autre membre.

De plus, il n’y a pas de procédure formelle prescrite pour la nomination du karta dans un HUF.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.