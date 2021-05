Vos questions – Impôt sur le revenu: donnez des détails sur les certificats en RTI pour calculer le gain en capital à long terme

La plus-value qui en résulte est imposée en conséquence.

Par Chirag Nangia

J’avais acheté des actions d’une entreprise en 2016 et de nouveau en 2018. Maintenant, j’ai vendu les deux le 31 mars 2021. Si je prends le prix acquis des actions détenues en 2016 séparément avec certaines actions de la même société achetées après 2018 et calcule long gain / perte à long terme, il en résulte une perte en capital à long terme. Si je ne considère pas le prix acquis des actions détenues en 2016 et que je calcule avec les actions achetées après 2018, le résultat est un gain à long terme. Puis-je toujours utiliser le prix acquis à la date du 31/3/18 ou non pour le calcul?

—Vikas

Dans le budget de 2018, le gain en capital à long terme sur la vente d’actions de participation et de parts de fonds commun de placement a été rendu imposable et il a été stipulé que ces gains, supérieurs à Rs 1 lakh, seraient imposés au taux de 10%. Cependant, afin de protéger les intérêts des investisseurs, les gains jusqu’au 31 janvier 2018 ont fait l’objet de droits acquis. Ainsi, les dispositions de droits acquis s’appliquent à toutes les actions acquises avant le 31 janvier 2018.

Pour les actions et les fonds communs de placement en actions achetés au plus tard le 31 janvier 2018, le coût d’acquisition sera plus élevé que: (i) le coût d’acquisition de cet actif; et (ii) inférieur à: (A) la juste valeur marchande de cet actif; et (B) la contrepartie de la vente d’un tel actif.

Le formulaire de déclaration de revenus exige que les contribuables fournissent des détails sur les certificats à l’annexe 112A en ce qui concerne la LTCG découlant de la vente d’actions ou d’unités. Vous devrez donc faire une déclaration distincte pour les actions / parts achetées en 2016 et 2018 et vendues en 2021. La plus-value en résultant sera imposée en conséquence.

J’ai acheté un terrain résidentiel en 2013 et l’ai vendu en 2020. Combien dois-je investir dans une autre résidence pour économiser l’impôt sur les plus-values?

—Shashi J Gupta

Tout gain sur la vente d’une parcelle de terrain peut être réclamé comme exonéré en vertu de l’article 54F, si la contrepartie nette est investie dans l’achat d’une propriété résidentielle. Pour demander une telle exemption, la nouvelle maison doit être achetée dans un délai d’un an avant ou deux ans après la date du transfert de l’immobilisation ou construite dans un délai de trois ans après la date du transfert. L’exonération n’est pas autorisée si vous possédez plus d’une maison à la date du transfert de la parcelle, ou si vous en achetez / construisez une autre dans un délai d’un / trois ans à compter du transfert de l’actif d’origine.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.