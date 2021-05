Vos questions – Impôt sur le revenu: Gains provenant de la négociation d’actions imposés au titre des bénéfices commerciaux, fichier ITR 3/4

non-résident est tenu de produire une déclaration de revenus uniquement si son revenu total, de toutes sources (après avoir donné effet à l’exonération au titre des revenus du compte NRE) dépasse le montant maximum non imposable (soit Rs 2,5 lakh).

Par Chirag Nangia

Je suis étudiant et je négocie des actions et j’ai gagné des gains à court terme. J’ai aussi des revenus d’intérêts bancaires et de dividendes. Quel ITR dois-je déposer?

—Arushi

Étant donné que vous avez négocié des actions, le revenu qui en résulte doit être proposé à l’impôt sous la rubrique “ bénéfices et gains provenant de l’entreprise et de la profession ” dans le formulaire ITR 3, pour l’année d’imposition 2021-22. Alternativement, si le chiffre d’affaires de la négociation d’actions est inférieur à `2 crore, alors le revenu peut être proposé à l’impôt sur une base de présomption, au taux de 6% du chiffre d’affaires (ou 8% du chiffre d’affaires, si le système de compensation électronique n’est pas utilisé). Dans ce cas, un formulaire plus simple – ITR 4, peut être utilisé. Les revenus d’intérêts et les revenus de dividendes doivent être déclarés à l’annexe OS (c.-à-d. Revenus provenant d’autres sources) dans le formulaire RTI respectif.

Une divulgation distincte de chaque source de revenu devra être faite dans le formulaire RTI, que vous choisissiez ou non d’être régi par le nouveau régime d’imposition. Le nouveau régime fiscal alternatif propose six tranches avec des taux d’imposition bas, si les contribuables renoncent à un ensemble d’exemptions et de déductions disponibles en vertu des lois de l’impôt sur le revenu (y compris LTC, HRA, déduction forfaitaire, déduction au titre du chapitre VI A, etc.). Vous pouvez choisir d’exercer l’option la plus avantageuse au moment de la production de la déclaration de revenus.

Les dépôts NRE doivent-ils produire des déclarations de revenus?

—S Rajesh Babu

Pour les personnes qualifiées en tant que personnes résidant en dehors de l’Inde conformément à la loi sur la gestion des changes (c’est-à-dire les personnes résidant principalement en Inde pendant moins de 182 jours au cours de l’exercice précédent) ou les personnes qui ont été autorisées par la Reserve Bank of India à maintenir Compte NRE, les intérêts gagnés sur le compte de dépôt externe des non-résidents (NRE) en Inde sont exonérés d’impôt conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Un non-résident est tenu de produire une déclaration de revenus uniquement si son revenu total, de toutes sources (après avoir donné effet à l’exonération au titre des revenus du compte NRE) dépasse le montant maximum non imposable (soit Rs 2,5 lakh). Dans ce cas, vous devrez produire un RTI et déclarer le revenu du compte NRE dans l’annexe EI du formulaire RTI. Cependant, si vos revenus ne comprennent que les revenus des dépôts NRE en Inde, vous n’avez pas besoin de déposer un RTI.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

