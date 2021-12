Vos questions – Impôt sur le revenu : L’achat de terres agricoles ne nécessite pas de déclaration dans le RTI

Vous ne serez tenu de déposer un RTI que si vos revenus provenant de la gestion d’un salon de beauté dépassent le seuil de Rs 2,5 lakh.

Par Chirag Nangia



Je suis femme au foyer et dirige un service de salon de beauté à domicile. Je dois acheter des terres agricoles qui coûtent environ 6 lakh. Dois-je déposer un RTI cette année avant d’acheter le terrain ?

—Aanandi Sagulale

Une personne physique n’est tenue de fournir une déclaration de revenus obligatoire que si son revenu total brut au cours d’un exercice, tel qu’il est calculé conformément aux dispositions de la loi, dépasse la limite d’exemption de base. La limite d’exemption pour l’année d’évaluation 2021-22 pour une personne de moins de 60 ans est de Rs 2,50 lakh. Notamment, l’achat d’un terrain agricole n’entraîne aucun revenu et ne nécessite donc aucune divulgation dans le RTI. Vous devrez déposer un RTI

seulement si vos revenus provenant de la gestion d’un salon de beauté dépassent le seuil de Rs 2,5 lakh.

J’ai déposé mes déclarations pour AY 2021-22 en tenant compte des déductions TDS par les banques sur les intérêts FD selon le formulaire 26AS. Cependant, le service informatique n’a pris en compte qu’une partie des déductions TDS ci-dessus dans ses calculs lors du traitement et m’a envoyé un avis de demande fiscale. Vous demander de me conseiller sur les mesures que je devrais prendre à cet égard.

— Shankar. S.

Lorsqu’il y a une erreur dans une ordonnance ou une indication, qui ressort du dossier, les contribuables peuvent demander une « rectification en vertu de l’article 154 » de la loi. Si vous avez obtenu moins de crédit que ce que vous aviez demandé dans la déclaration, il vous est conseillé de déposer une demande de rectification en vous connectant au portail de dépôt électronique à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Sous l’onglet Services, cliquez sur Rectification>Nouvelle demande.

Je suis un écrivain indépendant travaillant pour des clients étrangers. J’ai des revenus d’écriture, des intérêts de compte d’épargne et une allocation du gouvernement pour les études de PG. Puis-je déposer ITR-4 sous 44 ADA ? Cela réduit mon impôt à payer. Est-ce que ça

être un problème ? Si je commence à investir dans des actions et des fonds communs de placement, cela changera-t-il quelque chose ? Pourrai-je toujours déposer ITR-4 ?

—Ankit

L’écriture n’est pas une profession éligible au calcul des bénéfices sur une base présomptive. Par conséquent, vous n’aurez pas le droit de réclamer le bénéfice de l’imposition forfaitaire en vertu de la 44ADA.

L'écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India.

