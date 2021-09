Vos questions : Impôt sur le revenu : l’avantage d’indexation concerne les gains à long terme des fonds communs de placement de dette

in

Veuillez noter que les fonds communs de placement de dette sont classés à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à 36 mois, tandis que les fonds axés sur les actions sont considérés comme étant à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à 12 mois.

Par Chirag Nangia

À partir du site Web des fonds communs de placement, j’ai téléchargé mon relevé de gains en capital. Cependant, je suis confus concernant le montant LTCG que je dois déclarer dans mon ITR-2. En vertu de la section C, le « long terme sans index » est de Rs 16 714,55. Mais lors de la déclaration du LTCG, je dois mentionner le « LTCG indexé », basé sur l’année d’investissement.

a) Veuillez m’indiquer comment je dois calculer ce montant. Le montant LTCG indexé doit-il être déclaré en ITR-2 ou Rs 16 714,55 ?

b) Si le LTCG indexé doit être déclaré, pourquoi ce fonds commun de placement AMC ne le fournit-il pas dans le relevé ?

—SR Hiremath

Les plus-values ​​à long terme sur la vente d’unités cotées de fonds communs de placement axés sur les actions (détenues pendant plus de 12 mois) étaient exonérées jusqu’au 31 mars 2018. À compter du 1er avril 2018, ces plus-values ​​supérieures à Rs 1 lakh ont ont été rendus imposables au taux de 10 %, à condition que la Taxe sur les opérations sur titres (STT) ait été dûment acquittée. De plus, le bénéfice des dispositions de droits acquis s’applique aux unités acquises jusqu’au 31 janvier 2018.

En conséquence, dans le cas de fonds communs de placement en actions achetés au plus tard le 31 janvier 2018, le coût d’acquisition sera supérieur à : (i) le coût d’acquisition de cet actif ; et (ii) inférieure à—(A) la juste valeur marchande de cet actif ; et (B) la contrepartie de la vente de cet actif. En conséquence, les plus-values ​​devront être calculées en déduisant le coût d’acquisition (déterminé comme ci-dessus) du prix de vente, qui sera soumis à un impôt de 10 % en vertu de l’article 112A.

Veuillez noter que le bénéfice de l’indexation ne sera pas disponible lors du calcul des plus-values ​​en tant que telles.

Toutefois, si des gains en capital ont été tirés de la vente de fonds communs de placement de dette, alors les gains en capital seront imposables au taux de 20 % et vous pourrez bénéficier du bénéfice de l’indexation.

L’indexation peut être effectuée à l’aide de l’indice d’inflation des coûts (CII) disponible sur le site Web de l’impôt sur le revenu. Multipliez le coût d’acquisition par le CII de l’année au cours de laquelle les fonds communs de placement ont été transférés, puis divisez le produit par le CII de l’année au cours de laquelle les fonds communs de placement ont été achetés.

Veuillez noter que les fonds communs de placement de dette sont classés à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à 36 mois, tandis que les fonds axés sur les actions sont considérés comme étant à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à 12 mois.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.