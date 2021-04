Vos questions: Impôt sur le revenu – Le Financial Express

Les dispositions de l’impôt sur le revenu prescrivent l’imposition des plus-values ​​à long terme à 20% (y compris la surtaxe et la cessation le cas échéant).

Par Chirag Nangia

L’année dernière, j’ai réalisé des gains en capital à long terme (LTCG) de Rs 2 lakh sur des fonds communs de placement et enregistré une perte en capital à long terme (LTCL) de Rs 2 lakh sur des actions directes. Lors de la production de la déclaration, où dois-je montrer les gains et les pertes afin que les pertes sur les actions puissent être compensées par les gains de MF.

—Sumitabha Banerjee

Tout LTCG résultant d’un transfert de fonds commun de placement de dette sera imposé à hauteur de 20%, tandis que le LTCG sur le transfert de parts de fonds commun de placement axé sur les actions sera imposé au taux de 10% (sans indexation), si ces gains sont en excédent de Rs 1 lakh dans un exercice financier et la taxe sur les transactions sur titres (STT) a été dûment payée.

Pour AY 21-22, vous devez déposer ITR-2/3 dans lequel, en vertu de l’annexe CG, vous devez fournir les détails relatifs aux opérations de vente de vos titres. Les détails relatifs à la transaction de vente d’actions ou d’unités de fonds orientés actions sur lesquelles STT est payé devront être fournis en vertu de l’annexe 112A pour le calcul du gain / de la perte en résultant. Le gain / la perte ainsi calculé doit être renseigné automatiquement dans l’annexe CG.

Comment l’impôt sur les plus-values ​​est-il calculé par rapport à la vente de terrains?

—Venkataraman TN

À des fins fiscales, les biens immobiliers, c’est-à-dire les terrains ou les bâtiments, sont classés comme immobilisations à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à 24 mois, sinon ils sont considérés comme des immobilisations à court terme. Afin de calculer les plus-values ​​sur le transfert de terrain, le coût d’acquisition, le coût de l’amélioration et les dépenses (engagées entièrement et exclusivement dans le cadre du transfert) doivent être déduits de la contrepartie de la vente. Le coût d’acquisition et d’amélioration peut être indexé dans le cas d’immobilisations à long terme.

À cette fin, le gouvernement central a notifié l’indice d’inflation des coûts. Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu prescrivent une imposition des plus-values ​​à long terme à 20% (y compris la surtaxe et la cessation le cas échéant).

J’ai reçu un montant de compensation de Rs 45 lakh de mon employeur. L’impôt sur le revenu de Rs 12 lakh a été déduit. Veuillez me faire part des moyens légaux de demander le remboursement d’impôt sur le revenu

—Manjunath

Vous devez produire le RTI correspondant et déclarer ces revenus. Tout excédent de TDS sur la dette fiscale finale sera remboursé par le service des impôts sur le revenu après le traitement de la déclaration.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.