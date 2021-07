Vos questions (impôt sur le revenu) : le passage de l’option dividende à l’option de croissance dans MF est un transfert imposable

Alors que les gains en capital à court terme des fonds de dette seront imposables au taux applicable, les gains à long terme seront imposables à 20 %, après indexation.

Par Chirag Nangia

J’avais investi Rs 1 50 000 dans Prudence Fund (option dividende) en trois tranches du 23 février 2017 au 15 février 2018 pour 5 000 unités à Rs 30 l’unité. Le 1er juin 2018, ce fonds a été fusionné avec le fonds d’avantage équilibré de la société et ma participation a diminué à 4000 unités pour Rs 1 000 000 à Rs 25 par unité. Le 4 avril 2020, je suis passé à une option de croissance et j’ai reçu 2 000 unités à Rs 45 par unité. Maintenant, le 1er juin 2021, la valeur liquidative du fonds a bondi à Rs 90 et ma valeur d’investissement est passée à Rs 1 80 000. Si je vends maintenant, quelles seront les plus-values ​​à long terme ?

—Aloke Ranjan Siddhanta

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que le transfert par fusion de deux ou plusieurs fonds axés sur des actions/dettes ne sera pas considéré comme un transfert imposable par le porteur de parts. Par conséquent, il y a deux incidences d’imposition dans ce cas, une fois lors du passage de l’option « dividende » à « la croissance », puis lors de la vente finale des fonds communs de placement. La conversion a été effectuée au cours de l’exercice 2020-2021 et la plus-value devra donc être calculée et déclarée dans la déclaration de revenus de l’exercice. De même, si la cession définitive de l’investissement a lieu en juin 2021, la plus-value à long terme qui en résulte sera imposable au cours de l’exercice 2021-2022 (dont la déclaration devra être déposée l’année prochaine).

En outre, alors que la période de détention des fonds communs de placement, devenus la propriété de l’évalué en raison de la fusion des fonds, doit être prise à partir de la date de l’investissement initial (c’est-à-dire en 2017-2018), la période de détention en cas de vente des OPC ainsi convertis, sera prélevée à compter de la date de basculement en plan de croissance (avril 2020).

Pour le calcul des plus-values, la nature des investissements doit être déterminée. Si les OPC sont orientés actions, alors les plus-values ​​seront « à long terme », si elles sont détenues plus d’un an et devront être calculées en soustrayant du prix de vente, le coût d’acquisition (sans indexation, après compte tenu des dispositions de droits acquis).

Les gains en capital qui en résultent, supérieurs à Rs 1 lakh, sont imposables à 10 %. Si les fonds communs de placement sont orientés vers l’endettement, la nature des plus-values ​​sera alors à long terme si elles sont détenues pendant une période supérieure à trois ans, sinon elles seront considérées comme à court terme. Alors que les gains en capital à court terme des fonds de dette seront imposables au taux applicable, les gains à long terme seront imposables à 20 %, après indexation.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

