Vos questions (impôt sur le revenu) : les gains sur les fonds d’État sont à long terme s’ils sont détenus pendant plus d’un an

Pour les fonds de dette cotés, les gains sont classés à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à un an, sinon ils sont traités à court terme.

Par Chirag Nangia

Maintenant que RBI a ouvert un marché des titres d’État pour les investisseurs de détail et que les NCD vendues après un an sont classées dans la catégorie LTCG, la même règle s’appliquera-t-elle également au trading G-sec ? Quelle sera la catégorie de plus-value des gilts cédés au bout d’un an ?

—Dinesh Goyal

Les fonds d’État sont essentiellement des fonds de dette qui investissent dans des obligations et des titres à intérêt fixe émis par l’État et les gouvernements centraux. Pour les fonds de dette cotés, les gains sont classés à long terme s’ils sont détenus pendant une période supérieure à un an, sinon ils sont traités à court terme. De même, les plus-values ​​de cession de fonds de dette non cotés sont qualifiées de long terme si les débentures sont détenues plus de 36 mois.

J’ai déposé mon ITR1 pour AY 2021-22 le 30.09.21 et j’ai reçu un avis en vertu de l’article 143(1) le 21.10.21. Maintenant, pour l’incompatibilité TDS, je dois déposer une demande de rectification. Mais dans le menu de rectification, je ne trouve aucune option pour déposer le même. La rectification ne peut être effectuée que jusqu’à AY 2020-21. Que puis-je faire?

— Gopal Chandra Patra

Actuellement, la rectification n’est disponible que pour les ordres passés par CPC u/s 143(1) lu avec 154 jusqu’à l’année d’évaluation 2020-21 et non pour les autres ordres passés par les agents d’évaluation, y compris les ordres d’appel. Par conséquent, les contribuables pourront soumettre des demandes de rectification uniquement en ce qui concerne le retraitement de la déclaration, des informations supplémentaires pour les intérêts 234C et la correction des données de déclaration (hors ligne) pour l’année d’imposition 2020-21. Sous l’onglet « Services » > Rectification > Nouvelle demande, il a été spécifiquement prévu que l’autre type de demande de rectification sera bientôt disponible. Attendez donc un peu jusqu’à ce qu’une telle disposition soit prise.

Mon revenu annuel est de Rs 3 lakh, qui provient de mes économies et de mes FD qui proviennent à l’origine de mes parents qui ne sont plus maintenant. Vais-je rencontrer des problèmes si je ne soumets pas de RTI à l’avenir ?

—Arindam Chaudhuri

Une personne physique n’est tenue de fournir une déclaration de revenus obligatoire que si son revenu total brut au cours d’un exercice dépasse le plafond de l’exonération de base. La limite d’exemption pour AY 2021-22 pour une personne de moins de 60 ans est de Rs 2,50 lakh. Comme votre revenu dépasse Rs 2,5 lakh, vous devez fournir le RTI. Comme votre revenu net ne dépasse pas Rs 5 lakh, vous pouvez bénéficier d’un remboursement de 100 % de l’impôt sur le revenu jusqu’à Rs 12 500 en vertu de l’article 87A.

