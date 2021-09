Vos questions : Impôt sur le revenu – Plus-values ​​sur la vente d’un appartement à afficher en ITR l’année de la vente

Alternativement, si la différence est substantielle, vous pouvez contacter la banque et faire corriger les détails.

Par Chirag Nangia

J’ai acheté un appartement en décembre 2020 en utilisant la plus-value accumulée lors de ma vente antérieure d’une propriété. Comment l’afficher dans mon ITR ?

—PK Ramesh

Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 54, les plus-values ​​réalisées sur la vente d’un bien immobilier doivent être réinvesties dans un nouveau logement résidentiel dans un délai de 2 ou 3 ans. Cependant, comme le délai est long et que les plus-values ​​doivent être déclarées l’année de la vente, il faut parquer les fonds dans le Capital Gain Account Scheme et demander l’exonération.

Ainsi, les détails de la vente de la propriété et de l’investissement ultérieur dans une nouvelle propriété (coût de la nouvelle propriété, date d’achat ou de construction/montant de la plus-value inutilisée déposée dans le programme de compte de gain en capital) doivent être divulgués dans la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle la plus-value est réalisée (c’est-à-dire l’année de la vente). Aucune divulgation n’est requise lors d’un achat ultérieur

de propriété.

Le VRS, le PPF et les gratifications reçues à la retraite ne sont pas reflétés dans le formulaire 16 A/B. Comment puis-je les afficher dans ITR et obtenir une exemption ?

—G Pradhan

Dans les mains des fonctionnaires, les gratifications et les reçus de PF à la retraite sont exonérés d’impôt. Dans les mains des employés non gouvernementaux, la gratification est exonérée sous réserve des limites prescrites dans la loi sur les technologies de l’information et les reçus de PF sont exonérés d’impôt, s’ils sont reçus d’un PF reconnu après avoir rendu un service continu d’au moins cinq ans.

Même si les montants ne sont pas reflétés dans le formulaire 16A, ils doivent être divulgués dans la déclaration de revenus. Les détails doivent être fournis en sélectionnant la catégorie appropriée sous l’onglet « Revenus exonérés » sous le poste de salaire du formulaire RTI correspondant. S’il est divulgué comme tel, l’utilitaire ITR ne l’inclura pas dans le revenu imposable.

Il y a une différence entre les intérêts et les TDS sur FD reçus et affichés dans le formulaire 26 AS. Quel chiffre dois-je prendre pour déposer mon RTI ?

—Arun Bansal

Dans le cas où les revenus déclarés dans le formulaire 26AS ne correspondent pas au montant réellement reçu, il est prudent de déclarer le plus élevé des deux montants pour éviter toute requête du service des impôts. Alternativement, si la différence est substantielle, vous pouvez contacter la banque et faire corriger les détails.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

