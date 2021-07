Vos questions : Impôt sur le revenu – Produit à l’échéance imposable si la prime dépasse 10 % de la somme assurée

in

Il a été expliqué que le droit et la propriété de cette personne évaluée, dans la maison, dans quelque mesure que ce soit, sont exclusifs.

Par Chirag Nangia

J’avais acheté un plan lié à une unité à prime unique intitulé Samridhi Plus de LIC le 14 mars 2011 et il est arrivé à échéance le 14 mars 2021. La prime unique payée était de 30 000 Rs contre le montant assuré de 40 000 Rs. J’ai reçu un montant à l’échéance de Rs 60 109. Le montant à l’échéance est-il entièrement imposable?

—Arup Majumdar

Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme reçue en vertu d’une police d’assurance-vie est exonérée d’impôt si la prime payable pour l’une des années pendant la durée de la police est inférieure à 10 % du capital assuré. Ici, la prime dépasse 10 % du capital assuré et le produit de l’échéance est donc imposable l’année de réception (c’est-à-dire l’exercice 2021-22). Notamment, TDS n’a pas été déduit car le produit à l’échéance est inférieur à Rs 1 lakh.

J’ai vendu des actions non cotées et j’ai reçu un LTCG de Rs 5 lakh au cours de l’exercice 21. Au cours de l’exercice 20, j’ai demandé l’exonération u/s 54F contre la vente d’une immobilisation à long terme. Suis-je éligible pour demander l’exemption du LTCG u/s 54 EC au cours de l’exercice 21 ?

—NA Viswanathan

La section 54EE reste inopérante car les « actifs spécifiés à long terme » n’ont pas été notifiés, par conséquent, l’exemption en vertu de la section ne peut pas être demandée. En outre, l’article 54F impose une restriction à l’achat d’une autre maison d’habitation (autre que celle pour laquelle l’exemption est demandée) dans l’année suivant le transfert de l’actif d’origine.

Une personne évaluée peut-elle demander réparation en vertu de l’article 54F en considérant qu’elle n’a qu’une seule propriété résidentielle et que la propriété commune appartient à l’épouse ?

—G Krishna Guerrier

L’une des conditions pour demander le bénéfice de l’exonération en vertu de l’article 54F est qu’à la date du transfert de l’actif, le contribuable ne doit pas posséder plus d’une autre maison d’habitation (autre que la nouvelle propriété). Malgré les décisions favorables du Tribunal, la demande de déduction en vertu de l’article 54F a été rejetée par les Hautes Cours, où l’évalué, à la date de la vente de l’immobilisation à long terme, possède une maison d’habitation, même conjointement avec une autre personne. Il a été expliqué que le droit et la propriété de cette personne évaluée, dans la maison, dans quelque mesure que ce soit, sont exclusifs. Par conséquent, prudemment, il est conseillé de ne pas demander la déduction.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.