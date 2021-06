Vos questions (impôt sur le revenu) : utilisez le formulaire ITR 1 si vous avez des revenus de salaire et de dividende uniquement

Ainsi, si vous êtes un non-résident aux fins de l’impôt sur le revenu en Inde, vous ne serez pas tenu de citer Aadhar et la liaison de PAN et d’Aadhar n’est pas nécessaire.

Par Chirag Nangia

Dans mon formulaire 26AS pour AY 2021-22, un salaire s’élevant à Rs 29 lakh est reflété dans la partie A de l’article 92 et les dividendes d’Infosys, Tata, Hero, Mahindra, SKF s’élevant à Rs 1226 sont reflétés dans la partie A de l’article 94. TDS a été déduit et déposé sur le salaire. Cependant, aucun TDS n’a été prélevé sur les dividendes. Quel formulaire ITR remplir ? Jusqu’à présent, je remplissais le formulaire ITR 1.

—Sushil Agrawal

En supposant que vous ayez uniquement des revenus de salaire et de dividendes, vous pouvez continuer à déclarer des revenus dans le RTI-1. La divulgation peut être faite sous la rubrique « Salaire » et « autres sources ». Notamment, TDS n’a pas été déduit sur les dividendes car ils sont inférieurs à Rs 5 000. Cependant, vous devez déclarer le revenu de dividendes dans le RTI. Si vous percevez des revenus de vente/rachat d’actions sous forme de plus-values, vous n’aurez pas le droit de produire le RTI-1, la divulgation devra alors être faite dans le RTI 2.

L’année dernière, nous avons vendu la maison qui était au nom de ma mère. Mon père avait dépensé en rénovation mais nous n’avons aucune preuve à ce sujet. Je n’ai que la valeur d’achat d’origine en 1991. Comment puis-je calculer l’impôt à payer sur les plus-values ​​à long terme ?

— Sidharth Pupneja

Dans le cas de votre mère, les gains provenant de la vente d’un bien immobilier seront imposables en tant que « gain en capital à long terme ». Pour le calcul des plus-values ​​à long terme, le prix de vente doit être diminué du coût d’acquisition indexé, du coût de rénovation indexé et des frais de mutation. Étant donné que vous ne disposez pas d’informations appropriées concernant le coût de la rénovation, il est conseillé de ne pas demander la déduction de ces dépenses. Pour réduire la charge fiscale, la plus-value / la contrepartie de la vente peut être réinvestie dans des actifs ou des programmes spécifiques (par exemple, l’achat d’un autre bien immobilier ou des obligations de RECL/NHAI) dans le délai prescrit.

CBDT a déclaré que toutes les cartes PAN non liées d’ici le 30 juin 2021 seront déclarées inopérantes. Cela s’applique-t-il aux cartes PAN indiennes non-résidentes ?

—Un Venkat

Le CBDT a exempté les non-résidents de citer Aadhar dans les demandes de PAN et les déclarations de revenus. Ainsi, si vous êtes un non-résident aux fins de l’impôt sur le revenu en Inde, vous ne serez pas tenu de citer Aadhar et la liaison de PAN et d’Aadhar n’est pas nécessaire.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.