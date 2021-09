VOS QUESTIONS : IMPT SUR LE REVENU – L’Express Financier

La décision rationnelle appuie l’imposition du seul montant gagné et reçu.

Par Chirag Nangia

Je suis un employé du gouvernement de l’État. J’investis également en bourse où j’obtiens des plus-values ​​à court et à long terme. Si je ne vends aucune action au cours d’un exercice particulier, quel formulaire RTI dois-je déposer ?

—Elango

ITR 1 est un formulaire simple pour les particuliers résidents ayant un revenu total jusqu’à Rs 50 lakh, ayant des revenus de salaires, une propriété d’une maison, d’autres sources (intérêts, etc.) et un revenu agricole jusqu’à Rs 5 000. Les particuliers ayant un revenu sous la rubrique « gains en capital », ne peuvent pas produire le RIR 1 et doivent déclarer les détails de leur revenu dans le RIR 2. Au cours de l’année d’imposition en cours, vous pouvez fournir le formulaire RIR 1 au lieu du RIR 2, si vous n’avez pas de revenu en vertu de les gains en capital principaux et vous remplissez les conditions de déclaration des revenus dans le RIR 1.

J’ai quitté mon travail il y a deux ans et j’ai payé Rs 1 lakh comme frais de recouvrement, dans le cadre du contrat de travail. Le certificat de salaire indique le montant total reçu et `1 lakh n’est pas affiché. Puis-je le déduire lors du dépôt du RTI ou ce montant sera-t-il imposable ?

— Rajendra kr. Maheshwari

Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu n’autorise la déduction des indemnités de préavis perdues par l’employeur lorsqu’un employé quitte son emploi, sans avoir purgé le délai de préavis. Cependant, dans l’affaire Nandinho Rebello, le tribunal d’appel de l’impôt sur le revenu d’Ahmedabad a estimé que seul le salaire réel perçu par l’évalué était imposable et que le montant reçu à titre de préavis ne pouvait pas être imposé comme revenu salarial.

La décision rationnelle appuie l’imposition du seul montant gagné et reçu. En conséquence, vous pouvez demander la déduction de Rs 1 lakh et payer des impôts sur le salaire réel reçu, sur la base de ce précédent juridique favorable. Toutefois, la possibilité d’un litige ne peut être exclue en l’absence de directives expresses.

Lors du remplissage des données dans TDS déduites sur les revenus d’intérêts, le site Web de déclaration de l’impôt sur le revenu invite à sélectionner l’année du revenu / impôt déduit et dans la liste déroulante, il affiche les années. Dois-je sélectionner l’année 2020 même si TDS a été payé au cours de l’exercice 21.

— Adhère Gupta

L’année 2020 représente l’exercice 2020-21 dans le formulaire de déclaration de revenus. Par conséquent, vous pouvez choisir l’année 2020 dans la liste déroulante afin de procéder au processus de déclaration de revenus.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

