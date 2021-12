Vos questions – Prêts : aucune pénalité de remboursement anticipé sur le prêt immobilier complémentaire, mais vérifiez les clauses de la lettre de sanction

Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – ​​doivent être établis.

Par Chaitali Dutta

jeY a-t-il des pénalités de remboursement anticipé pour le prêt immobilier complémentaire ?

—Arvind Kumar Jain

Non, il n’y a pas de pénalité de remboursement anticipé sur le prêt immobilier complémentaire, à condition qu’il n’y ait pas de clause contraire dans la lettre d’arrangement. Vérifiez les détails dans la lettre de sanction du prêt.

J’ai une police d’assurance-maladie flottante familiale (moi, femme et fils). Son a maintenant 25 ans et cette année, il s’est inscrit comme étudiant à temps plein au MBA. Puis-je continuer avec la couverture pour lui ?

— Haresh Saraiya

Il n’y a pas de norme industrielle ici. Habituellement, dans un régime flottant, l’enfant est couvert jusqu’à l’âge de 18 ans/21 ans/25 ans. Votre fils doit maintenant opter pour un plan individuel.

Comme mon frère et moi voulons construire une maison, quels sont les documents dont nous aurons besoin pour le prêt bancaire ?

— Raghav Singh

Les frères et sœurs peuvent solliciter conjointement un tel prêt. Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – ​​doivent être établis.

Quelle est la procédure suivie par une banque pour évaluer le prix du marché d’un appartement et accorder un prêt en conséquence ?

—S Gururaj

Pour un appartement neuf, les banques n’optent pas pour une évaluation indépendante. Le prêt est accordé sur la valeur du compromis de vente. Pour une deuxième vente, lorsque l’acheteur bénéficie d’un crédit immobilier, la banque demande un certificat d’évaluation du bien par un expert agréé.

je ont payé EMI pendant 15 ans et ont maintenant de l’argent. Dois-je rembourser la totalité du prêt en trois fois sur une période de deux ans ?

–PS Surya

Idéalement, nous devrions réduire le passif le plus tôt possible si des fonds sont disponibles. Une vie sans dette réduit la pression sur l’emprunteur. Cela dit, un prêt immobilier est l’un des meilleurs types de responsabilité que vous puissiez assumer, car il s’agit d’un prêt moins cher adossé à des actifs et vous pouvez également bénéficier d’un avantage fiscal sur les intérêts payés. Après 15 ans, votre EMI a une plus grande partie du remboursement du capital par rapport aux années précédentes.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com).

